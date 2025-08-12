Madagascar: Musique - Raboussa fête ses 25 ans de scène

12 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara.

Après Tovo J'Hay, c'est au tour de Raboussa de marquer un quart de siècle de carrière. Le 31 août, à partir de 15 h, le Palais des sports Mahamasina vibrera au rythme du rap et des souvenirs, avec un spectacle organisé par SR Event. Fidèle à son esprit de partage, l'artiste a invité quatre figures qui ont jalonné son parcours dont Malala du groupe Zay, Da Hopp, Marion et Samoela. « Ces artistes font partie de mon histoire. Ils étaient là depuis, et nous avons souvent chanté ensemble », confie-t-il.

Raboussa est apparu sur la scène musicale malgache au début des années 2000, mais son histoire avec le rap remonte à 28 ans. « Cela fait 28 ans que je rappe, mais 25 ans en tant que professionnel », précise-t-il. Né d'une famille mélomane, il découvre le rap dans les années 90 en regardant un artiste étranger à la télévision. « Je me suis demandé : 'Et pourquoi pas en malgache ?' » raconte-t-il.

Ses textes, souvent engagés, s'inspirent de la société : injustices, espoirs, douleurs, amour. Raboussa se souvient aussi de ses 15 ans de scène fêtés au Palais des sports, un moment où il fut le premier rappeur à remplir ce lieu en solo. « J'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai compris que j'avais écrit une page d'histoire ». S'il a traversé les modes, c'est, selon lui, grâce à son identité artistique : « Il faut avoir une identité. C'est ce qui permet de rester fidèle à son style tout en évoluant ».

