Madagascar: Musique - Raboussa fête ses 25 ans de scène

Après Tovo J'Hay, c'est au tour de Raboussa de marquer un quart de siècle de carrière. Le 31 août, à partir de 15 h, le Palais des sports Mahamasina vibrera au rythme du rap et des souvenirs, avec un spectacle organisé par SR Event. Fidèle à son esprit de partage, l'artiste a invité quatre figures qui ont jalonné son parcours dont Malala du groupe Zay, Da Hopp, Marion et Samoela. « Ces artistes font partie de mon histoire. Ils étaient là depuis, et nous avons souvent chanté ensemble », confie-t-il.

Raboussa est apparu sur la scène musicale malgache au début des années 2000, mais son histoire avec le rap remonte à 28 ans. « Cela fait 28 ans que je rappe, mais 25 ans en tant que professionnel », précise-t-il. Né d'une famille mélomane, il découvre le rap dans les années 90 en regardant un artiste étranger à la télévision. « Je me suis demandé : 'Et pourquoi pas en malgache ?' » raconte-t-il.

Ses textes, souvent engagés, s'inspirent de la société : injustices, espoirs, douleurs, amour. Raboussa se souvient aussi de ses 15 ans de scène fêtés au Palais des sports, un moment où il fut le premier rappeur à remplir ce lieu en solo. « J'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai compris que j'avais écrit une page d'histoire ». S'il a traversé les modes, c'est, selon lui, grâce à son identité artistique : « Il faut avoir une identité. C'est ce qui permet de rester fidèle à son style tout en évoluant ».