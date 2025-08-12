Afrique: CHAN 2024 - Madagascar dos au mur face à la Centrafrique

Après un nul et une défaite au CHAN 2024, les Barea jouent leur survie ce mercredi contre la République centrafricaine. Une nouvelle contre-performance signerait presque la fin de leur aventure.

Classés quatrièmes de leur groupe avant ce troisième match, les Malgaches doivent absolument s'imposer et aussi d'améliorer leur différence de buts pour espérer se hisser à la deuxième place, synonyme d'une chance en quart de finale à la phase de poule du tournoi Chan 2024 qui se joue actuellement en Tanzanie. Et en face, la Centrafrique, lanterne rouge, se présentera sans complexe.

Les confrontations passées montrent un léger avantage centrafricain : 3 victoires contre 2 pour Madagascar, et 2 nuls depuis 2015. La dernière opposition officielle, en mars 2025, avait pourtant tourné en faveur des Barea (4-1) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Depuis le début du tournoi, les Barea n'ont pas affiché le visage conquérant qui avait marqué la précédente édition. La défaite 1-2 contre la Tanzanie a mis en lumière les failles défensives, notamment dans l'axe central, point faible confirmé par Titi Rasoanaivo : « Il n'y a plus de calcul à faire. Il faut à tout prix chercher la victoire. Notre point faible se trouve dans la défense centrale. Les attaquants n'arrivent pas à gagner de balle. »

Le nul 1-1 du second match n'a pas suffi à rassurer. L'équipe peine à trouver de la fluidité dans le jeu et à imposer son rythme. Francis Fairplay souligne également une gestion perfectible : « Le coaching de Romuald Rakotondrabe est fiable mais il faut améliorer la partie gauche et écouter l'avis de son adjoint qui connaît bien la forme physique des joueurs. Il faut aussi augmenter le temps de possession car, sans ballon, l'adversaire fait ce qu'il veut. »

Un match à quitte ou double

Si le retour de Dax a été présenté comme un renfort d'expérience, son apport reste discuté. La défense, lente et perméable, n'offre pas la sérénité nécessaire. Les transitions offensives sont souvent coupées net faute de récupération efficace au milieu. Dans ces conditions, même le secteur offensif, censé être le point fort, reste inoffensif sur la durée.

L'ensemble des compartiments est en souffrance : manque de pressing coordonné, erreurs de placement, et difficulté à tenir physiquement sur 90 minutes. Les automatismes semblent absents, comme si le groupe manquait de vécu commun.

Mercredi, à 17h heure malgache, il ne sera plus temps de calculer. Les Barea devront afficher une intensité constante, exploiter chaque opportunité et corriger leurs errements défensifs. La victoire est impérative, et si possible large, pour rattraper un goal-average défavorable.

La tâche est claire : retrouver l'efficacité qui avait permis d'écraser la Centrafrique l'an passé et prouver que cette équipe a encore les moyens de rivaliser sur la scène africaine. Car en cas d'échec, le CHAN 2024 s'achèverait sur une note amère, laissant l'image d'une génération en déclin par rapport à ses heures de gloire.