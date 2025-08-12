Afrique: Compétitions africaines - Les clubs malgaches en quête de stade homologué

La Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des stades approuvés pour accueillir les prochaines compétitions interclubs, y compris les tours préliminaires de la Ligue des Champions CAF 2025/26 et de la Coupe de la Confédération, sur sa page Facebook. Dans ce document, aucun stade malgache ne figure parmi les infrastructures validées, une situation qui place l'AS Fanalamanga et Elgeco Plus dans l'embarras.

Les clubs malgaches engagés dans la campagne africaine devront ainsi disputer leurs matchs à domicile hors de Madagascar. Un véritable casse-tête logistique et financier pour les deux représentants, qui doivent déjà composer avec des budgets serrés.

Le président de l'AS Fanalamanga, Tantely Harimino Flavien Hasinarivo, avait pourtant affiché son ambition d'aller le plus loin possible, misant sur un nouvel entraîneur expérimenté et un renfort de joueurs. Mais sans terrain homologué, l'aventure débute avec un lourd handicap.

À l'inverse, plusieurs pays africains affichent une solide capacité d'accueil : l'Afrique du Sud (13 stades), le Maroc (10), l'Algérie (9), ou encore la Côte d'Ivoire (6). Même des nations au football moins réputé disposent d'enceintes approuvées, comme Zanzibar (1) ou le Rwanda (2). L'absence de Madagascar sur cette liste et la non-homologation du stade Barea illustrent un retard criant en matière d'infrastructures, qui prive une nouvelle fois ses clubs de l'avantage du terrain à domicile. À quand la solution ?