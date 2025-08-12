Madagascar: Université de Toliara - L'économie bleue décortiquée « Dans quelle mesure

L'économie bleue peut-elle contribuer à la transformation économique de la région Atsimo Andrefana ? » C'est le thème débattu lors d'une conférence-débat organisée par l'université de Toliara, avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans son programme « Parlons développement ».

L'événement a réuni quelque six cents personnes vendredi dernier à l'amphithéâtre Jean Ferlin Fiakara à Maninday, Toliara. Une grande conférence-débat ayant vu la participation des autorités locales telles que le gouverneur de la région Atsimo Andrefana, le président de l'université de Toliara et des membres de partis politiques, outre les étudiants, enseignants-chercheurs et des citoyens.

La conférence a mis en lumière les nombreux défis auxquels la région est confrontée, notamment la pêche illégale, la dégradation des écosystèmes, la pollution et le manque de ressources des pêcheurs artisanaux. Francis Veriza, président de l'université de Toliara, a incité les étudiants à s'exprimer et à prendre part à des solutions et à démontrer que l'université est un foyer de savoir et de connaissances.

Plusieurs pistes de développement ont été évoquées, telles que le renforcement de l'holothuriculture, la promotion d'une gouvernance participative, la protection des mangroves, des récifs coralliens et des herbiers marins, ainsi que l'accompagnement des start-up innovantes liées à l'économie bleue.

Pour le secrétaire général du parti HVM, Alain Désiré Rasambany, il importe d'insister sur la bonne gouvernance. « Les ressources issues du secteur de la pêche et de l'économie bleue sont à répartir convenablement afin que chaque région puisse accomplir son plan de développement. La création d'emplois dans le secteur est également à booster, de même que la mise en place d'infrastructures y afférentes », a-t-il proposé.

Aleph Isaiah, directeur régional de la Pêche et de l'économie bleue Atsimo Andrefana, le lieutenant de vaisseau Marinot Andrianiaina, commandant du détachement naval de Toliara et commandant du patrouilleur Tselatra, Rijaniaina Ratsimbazafy, responsable environnement chez la société Indian Ocean Trépang, et Gilde Betrand Tahindraza, manager chez l'ONG Blue Ventures, ont constitué les panélistes lors de cette conférence-débat « Parlons développement ».