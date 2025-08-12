Madagascar: Mission médicale chinoise - Consultation de masse à l'hôpital Mahitsy

Une opportunité de soins. La mission médicale chinoise organise une consultation médicale au Centre hospitalier de référence régional (CHRR) de Mahitsy, du 13 au 14 août, à partir de 9 h. Cet événement de deux jours vise à offrir des soins médicaux accessibles à la population locale.

« Ce sera une consultation bénévole et gratuite. Après la consultation, les patients bénéficieront de médicaments gratuits », a indiqué hier un responsable de cette mission médicale.

« Nous prendrons en charge toutes les maladies », a-t-il ajouté, précisant que des médecins chinois issus de différentes spécialités du Centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala participeront à cette mission.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sanitaire entre Madagascar et la Chine, qui dure depuis un demi-siècle. Cette année, la mission médicale chinoise, lancée en 1975, célèbre ses 50 ans.

Plus de 600 médecins chinois ont sillonné les régions, se relayant dans les villes de Mahitsy, Vatomandry, Ambovombe et Sambava, où leur passage a été très bien accueilli.

La mission médicale chinoise a soulagé les souffrances de près de 5 millions de patients malgaches et réalisé plus de 130 000 interventions chirurgicales, selon l'ambassade de Chine à Madagascar, cette année.

Au cours des deux dernières années, elle a organisé 30 campagnes de consultations médicales gratuites dans diverses régions, apportant soins et médicaments à plus de 9 600 habitants en zone rurale.

En outre, la mission a formé plus de 160 membres du personnel médical dans les hôpitaux partenaires locaux et réalisé pour la première fois plusieurs opérations chirurgicales complexes.