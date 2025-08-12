Gabon: Les membres de la confrérie musulmane mouride célèbrent aussi la fête du grand Magal

Ce 13 août, les membres du mouridisme, confrérie musulmane, célèbrent le grand Magal, qui commémore la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba, Sénégalais envoyé au Gabon par les colons français en 1895. Si plusieurs mourides du Gabon sont déjà partis au Sénégal pour le Magal dans la ville sainte de Touba, d'autres ont préféré rester sur le sol gabonais où le fondateur du mouridisme a été détenu entre Libreville, Lambaréné et Mayumba durant sept ans et sept mois. Reportage dans la capitale gabonaise.

La mosquée Cheikh Ahmadou Bamba dans le quartier Montagne Sainte, dans la capitale du Gabon, est le plus haut lieu du Mouridisme à Libreville. Iba Sall est venu du centre-ville pour la prière de 13 h et préparer le Magal : « En tant que mourides, on est fiers d'être là, à Montagne Sainte, la base des mourides au Gabon ! »

La mosquée est construite sur un site que fréquentait Cheikh Ahmadou Bamba durant sa captivité au Gabon. Cheikh Gaye, porte-parole de la mosquée, raconte que les colons français avaient préparé sa mise à mort à cet endroit. « Dans ce lieu a été creusé un trou où a été allumé un feu incandescent, où on a mis une nappe comme un piège, assure-t-il. Il est rentré dans le trou, puis ils ont fermé. Mais Allah l'a préservé. Il n'est pas mort ! »

« Pour les mourides, le rêve est d'arriver au Gabon »

Plusieurs centaines de mourides qui fréquentent cette mosquée sont déjà partis au Sénégal pour le Magal. Ces autres fidèles sont restés au Gabon, terre hautement symbolique du mouridisme. « Pour les mourides qui se trouvent dans le monde entier, le rêve est d'arriver au Gabon », soutient l'un d'entre eux.

La fête sera très belle à Libreville, assure de son côté Madiama Ndiaye, membre du comité d'organisation. « On a préparé 35 boeufs et 100 moutons pour le berndé [grand repas religieux partagés, NDLR]. Tout le monde va venir faire le berndé avec nous ! »

Les mourides du Gabon invitent leurs frères à venir également faire le Magal dans leur pays, sur les traces de leur guide, Cheikh Ahmadou Bamba.