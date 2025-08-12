Tunisie: Mercato - Tounekti dans le viseur !

L'animateur de couloir gauche, Sebastian Tounekti, 22 ans, est actuellement sous les radars de plusieurs écuries européennes.

Bien que sous contrat jusqu'en 2029 avec Hammarby IF de Suède, l'ex-international tunisien ne manque cependant pas de courtisans. En effet-, Leicester City, Blackburn Rovers, le Toulouse FC, le FC Cologne Sarpsborg 08 et Rakow Czestochowa ont coché le nom de l'ailier gauche tunisien.

Un joueur qui trace son sillon avec le club de la ville de Stockholm, là où il s'est imposé comme titulaire depuis quelque temps déjà. Transfuge des Norvégiens du FK Haugesund, Tounekti a jusque-là disputé 20 matchs cette saison, signant un but et délivrant cinq passes décisives.

Joueur au potentiel certain, le natif de Tromso, ville du nord de la Norvège, ne sera cependant pas facile à débaucher, car son coach à Hammarby, Kim Hellberg, tient à son détonateur gauche. Sur Transfermarkt, Tounekti est évalué à hauteur d'1,2 million d'euros.

Khalil Ayari à l'essai au PSG ?

Après l'intérêt du FC Sion, de Pyramids d'Egypte et d'Angers, la jeune pépite stadiste, Khalil Ayari, ailier droit de 20 ans, est actuellement dans les pensées du champion d'Europe en titre, le PSG. En effet, le club coaché par Luis Enrique aurait décidé de faire passer une période d'essai au prodige bardolais.

Le cas échéant, il revient à Khalil Ayari de saisir cette perche tendue et de montrer toute l'étendue de son talent.

Le CA recrute en Pologne...

Les mouvements de jeunes joueurs se poursuivent au Club Africain. Avec des joueurs sous la loupe et d'autres prêtés le temps d'une saison. Après Makrem Sghaïer, 21 ans, parti, le temps d'une année à l'ES Zarzis, Aziz Belloumi, milieu offensif de 20 ans, a été cédé à titre de prêt à l'AS Soliman afin d'engranger du temps de jeu.

Enfin, Adem Moussa, ailier droit de 18 ans, sous contrat avec Widzew L̸odz de Pologne, subit actuellement les tests d'usage avant d'être intégré, tout d'abord avec la réserve puis avec l'équipe première s'il obtient l'aval de Faouzi Benzarti.

Le MCA lorgne toujours sur Blaïli

Lié à l'EST jusqu'en été 2026, Youcef Blaïli impose actuellement un rapport de force qui semble de mauvais goût pour son club employeur. En effet, l'attaquant de 33 ans fait l'école buissonnière et la sourde oreille, alors que ce comportement agace forcément le doyen des clubs tunisiens. Ce faisant, face à cette impasse, le MC Alger s'est à nouveau engouffré dans la brèche pour sonder le joueur sur un éventuel transfert au Mouloudia.

L'opération est cependant loin d'être évidente à réaliser puisqu'outre le fait que le MCA vit une situation financière difficile, le «doyen» algérien devra indemniser le «doyen» tunisien à hauteur d'un million d'euros s'il veut recruter l'attaquant des Fennecs.

Autre donne et non des moindres à prendre en compte dans cette équation est en rapport avec l'intransigeance (à raison d'ailleurs) du président de l'Espérance Hamdi Meddeb, qui ne se fera pas prier de suspendre son joueur jusqu'à la fin de son contrat.