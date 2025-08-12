Tunisie: Rapport « Tunisia / Geographic Futures » - Un nouveau souffle économique à l'horizon de 2043

Le rapport « Tunisia : Geographic Futures » de l'African Futures & Innovation Programme met en lumière les atouts majeurs de la Tunisie et les réformes nécessaires pour libérer son potentiel. Grâce à une stratégie ambitieuse centrée sur l'éducation, la gouvernance, l'industrie et la transition énergétique, le pays peut impulser une croissance durable et inclusive à long terme.

La Tunisie se trouve à un carrefour décisif. Selon le rapport « Tunisia : Geographic Futures », publié par l'African Futures & Innovation Programme, les deux prochaines décennies seront déterminantes pour sortir d'une croissance molle et enclencher un développement durable. L'étude, fondée sur des scénarios prospectifs jusqu'en 2043, dresse un état des lieux précis et identifie les réformes nécessaires pour relever les défis économiques, sociaux et territoriaux.

Un pays bien doté mais sous-performant

La Tunisie bénéficie d'un capital humain relativement bien formé, d'institutions établies et d'une position géostratégique au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Depuis l'indépendance, elle a investi massivement dans l'éducation, la santé et l'égalité de genre.

Pourtant, depuis la révolution de 2011, la croissance reste anémique, autour de 2 à 2,8 % par an.Le PIB, estimé à 43 milliards USD en 2023, pourrait atteindre environ 75 milliards USD en 2043 dans le scénario dit « tendanciel » (Current Path), mais cette progression reste insuffisante pour absorber un chômage qui touche plus de 15 % de la population active, et plus d'un tiers des jeunes diplômés.

Avec plus de 70 % de sa population en milieu urbain, la Tunisie est l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique. Trois pôles -- Grand Tunis, Sfax et Sousse -- concentrent près de 85 % de la richesse nationale. Les zones intérieures et méridionales, elles, restent en marge, avec un accès limité aux infrastructures, à l'éducation et à la santé.

Cette dualité territoriale nourrit un sentiment d'injustice et pousse les jeunes des régions défavorisées vers l'émigration interne ou externe. Le rapport insiste sur la nécessité de réduire ces inégalités par des investissements ciblés dans les infrastructures, les services publics et le développement local.

Un potentiel économique sous-exploité

L'économie tunisienne repose largement sur les services (plus de 60 % du PIB) et sur quelques segments manufacturiers (textile, agroalimentaire, composants automobiles). Le secteur agricole, vital pour l'emploi rural, est handicapé par la dépendance aux importations de céréales, la surexploitation des ressources en eau et les effets du changement climatique.

Le rapport propose plusieurs scénarios sectoriels. Par exemple, un plan ambitieux de modernisation agricole pourrait permettre à la Tunisie de devenir autosuffisante en production céréalière d'ici 2040, réduisant sa vulnérabilité aux chocs extérieurs. De même, un renforcement du secteur manufacturier pourrait porter sa part dans le PIB à plus de 19 % d'ici 2043, contre 14,3 % aujourd'hui.

Capital humain et emploi : le lien manquant

La Tunisie affiche un haut niveau d'éducation en comparaison régionale, mais peine à transformer cet atout en emplois qualifiés. Les femmes, en particulier, restent sous-représentées sur le marché du travail malgré des taux de scolarisation élevés.

Le scénario éducatif du rapport prévoit d'améliorer la qualité de l'enseignement, de réduire l'écart entre formation et besoins du marché, et de mieux intégrer les jeunes - notamment par le développement de la formation professionnelle et des filières techniques. Sans cette adaptation, l'écart entre compétences disponibles et opportunités économiques continuera de freiner la croissance.

L'étude met l'accent sur le rôle central de la gouvernance. La corruption, les lourdeurs administratives et un environnement réglementaire peu compétitif freinent l'investissement privé. Dans un scénario de gouvernance renforcée, le PIB pourrait dépasser 77 milliards USD en 2043, avec un taux de pauvreté ramené à 1,4 %.

Pour y parvenir, le rapport préconise une réforme fiscale visant à élargir l'assiette et améliorer la collecte, ainsi qu'une modernisation des réglementations afin de stimuler l'investissement. Il recommande également de lutter contre l'économie informelle, qui représente encore plus de 20 % du PIB, et de mieux cibler les subventions, aujourd'hui coûteuses et inégalement réparties.

Transition énergétique et ouverture commerciale

Le potentiel solaire et éolien tunisien est largement inexploité. Dans un scénario d'infrastructures et de « saut technologique », le pays pourrait accélérer sa transition énergétique, développer ses exportations de services numériques et réduire ses émissions de CO₂ tout en augmentant sa production d'énergie renouvelable.

Sur le plan commercial, la Tunisie reste très dépendante de l'Union européenne, qui absorbe 72 % de ses exportations. Le rapport invite à diversifier les marchés, notamment via l'intégration dans la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), afin de réduire les vulnérabilités liées à un partenaire unique.

Le message du rapport est clair : sans réforme profonde, la Tunisie restera piégée dans une trajectoire de croissance faible, avec des fractures sociales et régionales persistantes. À l'inverse, une stratégie coordonnée, combinant investissements dans le capital humain, modernisation industrielle, inclusion territoriale et transition verte, pourrait réduire la pauvreté à moins de 1 % et porter le revenu par habitant à plus de 15.000 USD (en parité de pouvoir d'achat) d'ici 2043.

La fenêtre d'opportunité existe, mais elle se refermera avec le vieillissement de la population. La question n'est donc pas seulement économique : elle est aussi politique et sociétale. La Tunisie doit choisir, dès aujourd'hui, entre prolonger l'attente ou engager la transformation.