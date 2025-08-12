Tunisie: L'importance de la veille stratégique et son impact sur l'activité des entreprises et du pays

tribune

De par son importance et son impact économique et social à l'échelle de l'entreprise et du pays, la veille stratégique demeure une condition sine qua non pour toute entreprise évoluant dans un environnement complexe avec une concurrence accrue et voulant se développer davantage et avoir une place de choix sur le marché local et international.

Pour pouvoir continuer à évoluer et mieux gérer son entreprise et lui assurer au préalable toutes les conditions de réussite requises, le gérant de l'entreprise doit avoir toutes les connaissances se rapportant aux marchés cibles notamment de ses concurrents, de ses produits, des caractéristiques de ses fournisseurs et de toutes les évolutions des technologies enregistrées.

A cet effet, il demeure impérieux de pouvoir analyser et évaluer toutes ces tendances et les indices de changement en vue d'anticiper ses actions et de demeurer continuellement innovant, performant et réalisant les meilleures performances probantes et brillantes au détriment de ses concurrents.

A vrai dire, la veille stratégique demeure une manière de recherche documentaire, de traitement et d'analyse judicieuce des informations pour aider les dirigeants à anticiper la prise des décisions stratégiques pour leurs entreprises en vue d'accélerer l'évolution de leurs environnements, identifier leurs opportunités et détecter les menaces qui pourraient surgir, et ce, dans le but d'améliorer la prise des décisions et favoriser l'innovation allant au diapason des croissances économiques accélérées, des transformations rapides réalisées et des progrès activés dans les différents secteurs économiques.

Notre analyse va être axée sur les veilles stratégiques suivantes, à savoir : la veille concurrentielle et commerciale, la veille technologique, la veille juridique et la veille environnementale.

La veille concurrentielle et commerciale

La veille concurrentielle est l'ensemble des moyens et des mesures mis en place par une entreprise visant à surveiller d'une manière continue les actions assurées et de près le comportement des produits de la concurrence.Véritablement, cette veille stratégique consiste à contrôler et à suivre de près toutes les nouvelles procédures afférentes aux produits et aux services tels que les prix exercés, les normes utilisées, les récentes gammes lancées et les innovations sollicitées.

Encore plus, il faut surveiller les concurrents en ce qui concerne les actions de communication en matière de marketing mix, à savoir le placement, le prix, le produit et la promotion. Ceci, outre les supports utilisés, la fréquence de publications sur les mass média et les réseaux sociaux, les spots publicitaires et les actions de merchandising assurées dans les magasins et les grandes surfaces.

De même, il faut contrôler les pratiques commerciales telles que les méthodes de prospection utilisées, les argumentaires de vente adoptés conformément aux desseins escomptés et à la manière de gestion choisie correspondant aux clients. Également, il faut prévoir, anticiper et surveiller les marchés, améliorer davantage les offres proposées et vendre de la manière la plus efficiente.

Comment alors mieux vendre et assurer une veille commerciale ?

De prime abord, l'entreprise doit au préalable collecter toutes les informations ayant trait aux besoins et désirs des consommateurs ciblés, aux actions assurées par les concurrents et les distributeurs ainsi que l'évolution du comportement du marché.

La veille commerciale doit aussi être axée sur le contrôle tarifaire et la comparaison des prix avec ceux de la concurrence, les avantages tarifaires et non tarifaires accordés aux clients comme les remises, les rabais, les ristournes, les escomptes, le service après-vente, la garantie, les délais de livraison... ainsi que le contrôle de leurs fournisseurs actuels et potentiels, la surveillance et le suivi méticuleux des appels d'offre.

Bref, la veille stratégique commerciale doit reposer sur l'étude de marché quantitativement et qualitativement et surtout sur l'observation sans cesse des clients, des sous-traitants, des distributeurs et de toutes les parties prenantes.

La veille technologique

C'est le fait de rester vigilant en surveillant et en restant perpétuellement à l'écoute de toutes les innovations et les nouveautés de son domaine d'activité. Cela permet évidemment d'anticiper la stratégie des autres concurrents et de concevoir les opportunités de développement de ses projets.

En fait, la veille technologique est l'activité de la mise en oeuvre par l'entreprise pour suivre scrupuleusement les évolutions technologiques en vue d'influer sur son essor et son expansion. Réellement, le but de cette veille stratégique consiste en deux objectifs fondamentaux, à savoir :

-Ne pas être dépassé par les concurrents.

-Avoir une place de choix et être pionnier dans son activité technique et commerciale en innovant et à prendre a priori une avance décisive en ce qui concerne son domaine.

La veille juridique

Cette veille est spécialisée dans le domaine du droit. Elle comprend la veille législative et réglementaire. Toute entreprise doit identifier les nouvelles dispositions juridiques et tous les autres textes de droit. Les principaux aspects à surveiller demeurent les lois, les propositions de lois, les conditions de régulation du marché, les droits douaniers, la fiscalité ainsi que les processus des contentieux.

Ceci demeure très important du fait que le droit évolue d'une manière rapide et toute entreprise doit s'adapter en conséquence. De même cette veille stratégique permet à la fois d'anticiper les changements afférents à l'adoption des textes de lois et de mieux connaître les marchés étrangers soumis à des règles nationales spécifiques.

La veille environnementale

C'est une veille spécifique à l'environnement sociétal de l'entreprise. Les activités économiques peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement, comme la pollution ou la déforestation. Cette veille consiste indéniablement à :

-Anticiper les risques environnementaux de l'activité économique, surveiller l'évolution de la réglementation environnementale, suivre perpétuellement l'actualité du développement durable, les lois destinées à la protection de l'environnement, le niveau de la consommation d'énergie actuel et la manière de traitement des déchets.

En définitive, nous affirmons que toutes ces veilles stratégiques ont des enjeux négatifs à remédier et des enjeux positifs à consolider eu égard à leurs répercussions directes et indirectes notamment au niveau commercial, financier et technique.

Ces enjeux sont normalement regroupés comme suit :

La proposition de nouveaux produits ou des substituts, la diminution des coûts des produits, l'utilisation d'une meilleure qualité et le respect des normes, le suivi des évolutions techniques et l'anticipation de la concurrence. Ces impacts peuvent être aussi mesurés de différentes manières particulièrement en termes d'emploi, de revenus, de production et de valeur ajoutée tels que :

La création d'emplois, l'augmentation de la production, le développement des infrastructures (routes, transports, énergie) et les retombées fiscales. Tous ces impacts économiques peuvent être directs ou indirects, et se manifestent à court, à moyen et à long terme et ayant des conséquences positives à l'échelle microéconomique en accroissant les chiffres d'affaires des entreprises et en augmentant continuellement leurs richesses.

Et, en revanche, des impacts macroéconomique exprimés entre autres à travers l'évolution économique enregistrée, la création davantage de richesses et de nouveaux emplois et évidemment l'augmentation du produit intérieur brut et du produit national brut.

N.B. : L'opinion émise dans cette tribune n'engage que son auteur. Elle est l'expression d'un point de vue personnel.