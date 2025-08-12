La journée, qui a porté sur les aspects juridiques du scrutin prévu le 28 septembre, a connu la participation de la société civile locale et des médias.

L'administration régionale de l'Isie à Mahdia a organisé avant-hier, samedi, une une journée d'information au collège de Nafatya, dans la délégation de Chorbane, et ce, en application de la décision de l'Instance supérieure indépendante des élections, Isie, n° 9 de 2025 datée du 29 juillet 2025 relative au calendrier de vote sur le retrait de confiance visant un membre du conseil local à Chorbane, du gouvernorat de Mahdia.

La journée, d'après un communiqué de l'Isie, a été dirigée par les membres du conseil de l'instance Aymen Boughattas et Mahmoud Elouaer, et ce, en présence du directeur régional de l'administration régionale à Mahdia, Naeem Hadj Massoud.

Ont pris part à cette journée des composantes de la société civile relevant de la circonscription électorale locale mentionnée. Plusieurs médias ont également été invités à y assister pour être au courant des travaux de cette journée d'information, qui était dédiée à l'exposition des différents aspects juridiques et organisationnels du scrutin de vote sur le retrait de confiance.

Elle a, de même, abordé le calendrier de ce droit électoral, qui a été établi suite à la publication de l'arrêté présidentiel n° 363 de l'année 2025 daté du 24 juillet 2025, et qui est relatif à l'invitation des électeurs inscrits de la circonscription électorale locale au vote de retrait de confiance, prévu le 28 septembre prochain.

Les deux membres du conseil d'administration de l'autorité ont, d'après le communiqué de l'Isie, répondu à diverses questions qui ont été posées lors de cette réunion par les parties invitées par l'administration régionale de l'instance électorale à Mahdia.