Tunisie: Kairouan - Les réseaux sociaux, un danger pour les personnes vulnérables

L'informatique joue un rôle important dans l'industrie des biens d'investissement et est déterminante pour le progrès. C'est pourquoi l'Etat s'efforce depuis longtemps de renforcer la compétitivité de cette discipline par des mesures d'aide collective.

Par ailleurs, un grand nombre d'applications des nouvelles techniques d'information s'imposent dans beaucoup de foyers. Et la plupart des administrations publiques et privées ont informatisé leurs services et mis en place de nouvelles techniques pour le développement et l'amélioration de la qualité de leurs prestations.

En ce qui concerne les jeunes diplômés ou au chômage, issus de familles aisées ou nécessiteuses, ils ne parlent que de Tik-Tok, de Facebook et d'Instagram. Ainsi, chaque jour, des groupes se forment, de nouveaux lien se tissent, des mariages et des divorces ont lieu par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des recrutements de personnes vulnérables pour le trafic de drogue, la pédophilie, la prostitution et l'extrémisme religieux ont lieu...

D'où l'importance de la famille pour contrôler leur progéniture afin qu'elle ne soit pas exploitée par des gens peu scrupuleux.

D'ailleurs, ce qui s'est passé pour quatre adolescentes âgées entre 13 et 16 ans, qui se sont connues par l'intermédiaire de groupes sur Facebook, prouve que les réseaux sociaux peuvent devenir très dangereux pour l'intégrité physique et morale de tout individu. En effet, ces quatre filles issues de quartiers populaires ont quitté en même temps leur domicile familial en fin d'après-midi, laissant leurs parents dans le désarroi, les pleurs et l'angoisse.

Et c'est grâce aux recherches entreprises par les unités sécuritaires qu'on a pu les localiser 3 jours plus tard à Monastir. Et une prise en charge psychologique leur a été prodiguée.