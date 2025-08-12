Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit le chargé d'affaires philippin pour booster la coopération bilatérale

11 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu, lundi 11 août 2025, au siège du ministère, Roderico C. Atienza, chargé d'affaires e.p. de l'ambassade des Philippines auprès de la République tunisienne.

Cette rencontre a permis de passer en revue l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que d'examiner les moyens de les développer et de les diversifier. Les deux parties ont convenu de renforcer la mise en oeuvre du cadre juridique en vigueur et de l'enrichir afin de soutenir les échanges économiques et commerciaux, ainsi que l'échange d'expertise dans des domaines d'intérêt commun tels que le tourisme et la lutte contre le changement climatique.

Elles se sont également entendues sur l'élaboration d'un plan d'action définissant le programme des principales activités bilatérales à court et moyen terme, incluant les rencontres et consultations entre hauts responsables.

Le ministre a souligné l'importance de la mise en oeuvre du mécanisme de consultations politiques instauré entre les deux pays depuis 2015, et la nécessité de préparer avec soin les prochaines échéances bilatérales, notamment la célébration du cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et les Philippines.

Par ailleurs, les deux parties ont réaffirmé l'importance de l'échange de soutien au niveau multilatéral et de la coordination de leurs positions diplomatiques en faveur de la juste cause palestinienne, à la lumière des graves développements humanitaires que connaît actuellement Gaza et son peuple résistant.

