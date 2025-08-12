Tunisie: Carthage retrouve sa diva - Le retour triomphal de Najwa Karam

Une chose est sûre, le passage de Najwa Karam restera gravé dans les mémoires, tant par l'intensité de son interprétation que par l'émotion partagée.

Ce spectacle d'exception, porté par la magie de sa voix et son élégance, demeurera non seulement un souvenir marquant pour les spectateurs, mais aussi pour l'artiste elle-même.

La star libanaise Najwa Karam a signé un retour émouvant le 9 août dans le cadre de la 59e édition du Festival international de Carthage. Après 9 ans d'absence, une chose est sûre : elle a su reconquérir le coeur de ses fans par ce spectacle à guichets fermés! Najwa Karam s'est bel et bien produite à plusieurs reprises sur cette scène prestigieuse.

Il s'agit cette fois de son 10e concert. La star, qui s'apprête à fêter ses 60 ans dans quelques mois, a fait preuve d'une énergie inégalable et d'un amour partagé avec ses fans massivement présents plusieurs heures avant le concert, impatients de la retrouver. Le théâtre a été archicomble et un grand nombre de spectateurs ont passé toute la soirée debout, dans la zone des chaises ou aux gradins.

Le spectacle a été diffusé en direct sur la chaîne nationale Watania, Rotana musique et LBC. Sous les projecteurs de l'amphithéâtre antique, Najwa Karam a fait une entrée triomphale sous un tonnerre d'applaudissements. Splendide dans une robe dorée, elle a rallumé la magie d'une voix qui a traversé les générations.

Ce come-back tant espéré était une célébration, un hommage à une carrière de plus de 30 ans marquée par l'excellence et un lien retrouvé entre l'artiste et une scène qui a vu naître certains de ses plus grands succès. La soirée a été entamée par « Ezzikdayemye Carthage », un titre qui chante les louanges de la cité antique, évoquant la grandeur de ses remparts, la légende de la reine Didon et les échos d'un passé qui la relie à Sidon et Tyr au Liban.

Les paroles de cette chanson ont servi au clip promotionnel qui annonce le concert de ce soir et qui a été diffusé dès l'annonce du programme de cette édition. Elle a enchaîné par la suite ses titres les plus connus et ses tubes à succès sans interruption. Célèbre pour les mawels qui introduisent ses chansons, Najwa Karam a fait, encore une fois, preuve d'une puissance vocale éblouissante, contrairement à d'autres dont les performances en direct déçoivent.

Durant deux heures et demie, la star a proposé un parcours complet à travers l'ensemble de son répertoire. La tabla libanaise, fortement présente tout au long du spectacle, a entonné des airs rythmés annonciateurs d'une atmosphère festive prometteuse. « Bi gharamak masloube », « Haydahaki », « Achega » et bien d'autres titres se sont succédé, pour le grand bonheur du public qui les connaît par coeur.

Comme Najwa Karam a tenu à répondre aux attentes de ses fans, plusieurs titres ont été regroupés en medleys, par thèmes ou selon le rythme dansant ou plus doux. Ainsi, tout le monde a eu l'occasion d'écouter, de fredonner et de danser sur les airs qu'il aime tant.

Nous avons donc retrouvé avec nostalgie « Tahamouni », « Kif bdawik », « Hakam l kadhi »... Presque une trentaine de tubes survolés le temps d'une soirée où l'énergie de Najwa Karam a semblé inépuisable. Chaque air faisait renaître des souvenirs et des émotions profondément enfouis. Les extraits de son dernier album, sorti il y a à peine un mois, ont été gardés pour la fin, dont notamment « yelaan el echeg ». Le public est resté au-delà de minuit. Il est parti comblé, le coeur léger et les yeux encore brillants des émotions partagées tout au long de la soirée.

Une collaboration avec Saber Rebaï..Peut-être ?

Une conférence de presse s'est tenue après le concert. En abaya tunisienne avec des accessoires traditionnels, Najwa Karam a réitéré ses remerciements au public tunisien qui l'accompagne depuis ses débuts avec le même enthousiasme. Quand on lui a posé la question sur un nom tunisien avec lequel elle souhaite collaborer, elle a immédiatement lancé un appel à Saber Rebaï.

La star a loué tant ses qualités artistiques qu'humaines. Elle est également revenue sur son amitié de longue date avec Latifa. Au bout de plus de 30 ans de carrière, Najwa Karam a affirmé donner le meilleur d'elle-même lors de son spectacle à Carthage. « Cette soirée me marquera à jamais », a-t-elle lancé.

Concernant ses choix artistiques, la star a affirmé être toujours fidèle à une même ligne artistique. « Je me suis permis quelques écarts », poursuit-elle. «J'ai exploré de nouvelles pistes, j'ai tenté des défis avec de nouveaux genres musicaux. Mais, au final, je préfère rester égale à moi-même». Najwa Karam a en effet toujours tenu aux mawels et au dialecte libanais.

Même si le thème principal est sentimental, les paroles mettent à l'honneur son pays, en célébrant sa culture, son histoire et ses valeurs profondes. D'ailleurs, quand on lui a demandé si elle compte sortir des chansons qui soutiennent la cause palestinienne, elle a répondu « Je suis libanaise avant tout.

On commence d'abord par chanter son pays ». Une chose est sûre, le passage de Najwa Karam restera gravé dans les mémoires, tant par l'intensité de son interprétation que par l'émotion partagée. Ce spectacle d'exception, porté par la magie de sa voix et son élégance, demeurera non seulement un souvenir marquant pour les spectateurs, mais aussi pour l'artiste elle-même.

Notons que Carthage continue à fêter la musique et les arts jusqu'au 21 août prochain.