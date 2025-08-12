Environ 8.000 m3 de déchets ont été collectés, à raison de 6 m3 par jour sur chaque plage.Les plus grandes quantités de déchets ont été collectées à la plage de Rafraf, avec une moyenne de 12 m3 par jour.

Dans le cadre de l'évaluation du programme de nettoyage des plages tunisiennes jusqu'à la première semaine d'août 2025, le ministère de l'Environnement a annoncé, dans un communiqué, que pour toutes les plages concernées par le programme de nettoyage, la réalisation des opérations est estimée à 80%.

C'est qu'à mi-chemin du programme, environ 8.000 m3 de déchets ont été collectés, à raison de 6 m3 par jour sur chaque plage. Ces quantités varient d'une plage à l'autre, souligne le département, qui précise que les plus grandes quantités de déchets collectées l'ont été à la plage de Rafraf, avec une moyenne de 12 m3 par jour.

Le programme des opérations de nettoyage pour l'année 2025 comprend des interventions sur 133 plages de 192 km de longueur et sur une superficie totale d'environ 5.739 hectares. Les interventions concernent des plages appartenant à des communes touristiques, au nombre de 51, et des plages publiques, au nombre de 82.

Au total, entre 9 et 23 interventions ont été dénombrées pendant toute la période estivale sur chaque plage. Le programme de nettoyage des plages tunisiennes comprend un peignage et un tamisage automatiques périodiques du sable, ainsi qu'un nettoyage manuel des dunes de sable et des entrées des plages.

L'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal) sous la supervision du ministère de l'Environnement, continue de mettre en oeuvre le programme de nettoyage des plages avec un financement conjoint avec le Fonds de protection des zones touristiques et en coordination avec les diverses municipalités côtières. A noter que les travaux de nettoyage ont démarré en mai 2025 pour se poursuivre jusqu'en septembre prochain.