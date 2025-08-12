Le secrétaire d'État chargé des Ressources hydriques a recommandé de canaliser tous les efforts des différentes structures concernées afin de surmonter les difficultés et répondre aux besoins des citoyens en approvisionnement en eau potable, ainsi que des agriculteurs en eau d'irrigation.

Dans le cadre du suivi périodique de la situation des ressources en eau, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche en charge des Ressources hydrauliques, Hamadi Habaïeb, a récemment présidé une séance de travail consacrée au suivi de la situation générale des réserves des barrages, à l'eau potable et aux eaux d'irrigation.

D'après un communiqué du département, étaient présents à cette réunion, les P.d.g. de la Sonede et de la Société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord, ainsi qu'un certain nombre de hauts responsables des différents départements concernés, dont les directions générales des barrages et des grands travaux hydrauliques, des ressources hydriques, de l'ingénieurie rurale et de la production agricole.

Au cours de la réunion, il a été procédé à la présentation du processus d'approvisionnement en eau potable des divers gouvernorats. L'accent a été mis sur les perturbations observées dans certaines régions et la forte consommation due, entre autres, aux températures élevées. Les interventions de la Sonede ont été détaillées notamment celles relatives à la réparation des pannes et aux efforts déployés pour assurer un bon approvisionnement en eau.

Un autre point soulevé lors de cette réunion de travail a porté sur le pourcentage d'utilisation de l'eau d'irrigation afin de maintenir la pérennité des arbres fruitiers et fournir l'alimentation estivale des animaux dans les diverses régions, et ce, à partir des quotas alloués des grands systèmes hydrauliques.

L'ordre du jour de la réunion comprenait également les procédures suivies pour mettre en oeuvre les résultats de la réunion tenue vendredi 1er août au ministère de l'Industrie, et qui avait réuni un certain nombre de cadres des ministères de l'Agriculture et de l'Industrie, en présence des secrétaires d'État aux Ressources hydriques et à la Transition énergétique.

Cette dernière réunion de travail avait porté sur l'examen de certains points liés aux coupures d'électricité et à l'adaptation des dispositifs de protection des impacts de ces coupures, ainsi que la signature d'une convention entre les services de la Steg et la Sonede, à travers laquelle la première société nationale effectuera une maintenance préventive afin de protéger les équipements de toute panne technique.

Le secrétaire d'État chargé des Ressources hydriques a, pour conclure, recommandé de canaliser tous les efforts des différentes structures concernées afin de surmonter les difficultés et répondre aux besoins des citoyens en approvisionnement en eau potable, ainsi que des agriculteurs en eau d'irrigation.