Tunisie: Hommage posthume à l'artiste Yasser JradI à Gabès et à Tunis

11 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La famille, les amis et les fans du chanteur de l'amour et de la révolution, calligraphe et artiste aux multiples talents, Yassir Jradi, qui avait fait de la musique un miroir de rêves et de liberté, annoncent l'organisation du deux rencontres pour commémorer le premier anniversaire de sa disparition (12 aout 2024) à Gabès et à Tunis.

La maison de la Culture Mahmoud El Bardi à Gabès abritera le 13 aout à 17h30 la commémoration du 1er anniversaire de décès de Yassir Jradi et la commémoration du 1er anniversaire de décès de l'artiste sera ensuite organisée le 16 aout à 19h à la Salle du 4ème Art à Tunis.

Les organisateurs expliquent la tenue de ces deux rencontres autour de l'artiste défunt dans ces deux villes « parce qu'il a vécu entre Tunis et Gabès, parce que son coeur s'est arrêté à Tunis et qu'il a été enterré à Gabès ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.