Tunisie: Hommage posthume à l'artiste Yasser JradI à Gabès et à Tunis

La famille, les amis et les fans du chanteur de l'amour et de la révolution, calligraphe et artiste aux multiples talents, Yassir Jradi, qui avait fait de la musique un miroir de rêves et de liberté, annoncent l'organisation du deux rencontres pour commémorer le premier anniversaire de sa disparition (12 aout 2024) à Gabès et à Tunis.

La maison de la Culture Mahmoud El Bardi à Gabès abritera le 13 aout à 17h30 la commémoration du 1er anniversaire de décès de Yassir Jradi et la commémoration du 1er anniversaire de décès de l'artiste sera ensuite organisée le 16 aout à 19h à la Salle du 4ème Art à Tunis.

Les organisateurs expliquent la tenue de ces deux rencontres autour de l'artiste défunt dans ces deux villes « parce qu'il a vécu entre Tunis et Gabès, parce que son coeur s'est arrêté à Tunis et qu'il a été enterré à Gabès ».