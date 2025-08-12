Tunisie: Bizerte - Feu vert pour achever les travaux du lycée El Jalaâ à Bizerte-Sud contre 8,7MD

11 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La commission régionale des marchés publics de Bizerte a validé, lundi, la reprise des travaux de construction du lycée secondaire « El Jalaâ », situé dans la délégation de Bizerte-Sud, pour un montant de 8,7 millions de dinars.

Présidant la séance, le gouverneur de Bizerte et président de la commission, Salem Ben Yacoub, a indiqué que ce projet figure parmi les programmes publics longtemps bloqués, avant d'être relancé grâce à la mobilisation conjointe des services centraux et régionaux.

Cet établissement scolaire, pensé selon des normes modernes et adaptées aux exigences pédagogiques actuelles, est le premier du genre dans cette délégation depuis sa création, a-t-il souligné.

Il permettra de renforcer le maillage éducatif de la région, d'accuellir l'ensemble des élèves de Bizerte-Sud et des zones avoisinantes, et de désengorger les établissements scolaires de la ville de Bizerte, et contribuer ce faisant à améliorer les performances scolaires à l'échelle locale et régionale.

Lors de la même séance, la commission régionale a également approuvé, le rapport d'évaluation des offres relatives au nettoyage et à l'aménagement des jardins publics relevant de la municipalité de Bizerte, ainsi que le plan prévisionnel annuel des marchés publics pour l'année 2025 de la municipalité de Ghazala.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.