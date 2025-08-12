Sénégal: Magal de Touba - Plus de 550 sapeurs-pompiers mobilisés pour la couverture sécuritaire et médicale

Touba — La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé 554 hommes et 93 véhicules du 7 au 15 août, pour assurer les secours, la prévention et la gestion des risques à Touba et ses environs, dans le cadre de la 131e édition du Grand Magal, a-t-on appris, lundi, de son chargé des relations publiques.

"Le détachement compte 554 gradés et sapeurs, dont 29 officiers, appuyés par 93 véhicules, parmi lesquels 17 engins d'incendie, 24 ambulances, 9 véhicules de secours routier et 14 camions-citernes de grande capacité", a précisé le commandant Yatma Dièye, chef de la division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Il animait un point de presse au cours duquel il a présenté le bilan provisoire des interventions destinées à cet événement religieux qui draine chaque année des millions de pèlerins.

Le dispositif mis en place par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers consiste en trois échelons couvrant la ville sainte, ses axes d'accès et les casernes environnantes.

Il intègre des unités spécialisées telles que la compagnie sauvetage-déblaiement, l'unité de secours d'urgence médicale et les motos d'intervention rapide.

Le commandant Dièye a signalé qu'un détachement est également mobilisé depuis le 3 août à Touba et Kaolack, pour renforcer la gestion des inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du 2 août.