Sénégal: Magal de Touba - Plus de 550 sapeurs-pompiers mobilisés pour la couverture sécuritaire et médicale

11 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé 554 hommes et 93 véhicules du 7 au 15 août, pour assurer les secours, la prévention et la gestion des risques à Touba et ses environs, dans le cadre de la 131e édition du Grand Magal, a-t-on appris, lundi, de son chargé des relations publiques.

"Le détachement compte 554 gradés et sapeurs, dont 29 officiers, appuyés par 93 véhicules, parmi lesquels 17 engins d'incendie, 24 ambulances, 9 véhicules de secours routier et 14 camions-citernes de grande capacité", a précisé le commandant Yatma Dièye, chef de la division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Il animait un point de presse au cours duquel il a présenté le bilan provisoire des interventions destinées à cet événement religieux qui draine chaque année des millions de pèlerins.

Le dispositif mis en place par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers consiste en trois échelons couvrant la ville sainte, ses axes d'accès et les casernes environnantes.

Il intègre des unités spécialisées telles que la compagnie sauvetage-déblaiement, l'unité de secours d'urgence médicale et les motos d'intervention rapide.

Le commandant Dièye a signalé qu'un détachement est également mobilisé depuis le 3 août à Touba et Kaolack, pour renforcer la gestion des inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du 2 août.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.