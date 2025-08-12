Sénégal: Magal 2025 - Cinq décès enregistrés par les sapeurs-pompiers

11 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers déployée à Touba pour la couverture de la 131ᵉ édition du grand Magal a dénombré cinq décès dans 75 accidents de la circulation déjà enregistrés, pour 70 victimes au total, a indiqué, lundi, le chef de la Division information et relations publiques.

La brigade a fait au total 120 interventions, dont 75 accidents de la circulation routière ayant occasionné 170 victimes, parmi lesquelles cinq décès, a indiqué le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques.

Cette situation appelle, dit-il, au respect strict des règles du code de la route à deux jours de l'événement, a dit le commandant.

La brigade a fait au total 120 interventions.

Il a invité les piétons à se conformer aux règles de traversée des routes, rappelant aux conducteurs et passagers l'importance du port de la ceinture de sécurité.

Le chef de la Division information et relations publiques a également recommandé aux conducteurs d'éviter les excès de vitesse, les surcharges, ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires.

