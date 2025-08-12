Sénégal: Attaque de chenilles légionnaires d'automne sur des parcelles de maïs à Kédougou (DRDR)

Kédougou — La situation phytosanitaire dans la région de Kédougou (sud-est) reste globalement calme, à l'exception de parcelles de maïs touchées par des attaques de chenilles légionnaires d'automne (CLA), apprend-on du rapport hebdomadaire de la Direction régionale du développement rural (DRDR).

Détectée au Sénégal en 2017, la chenille légionnaire d'automne, de son nom scientifique Spodoptera frugiperda, est originaire des Amériques. Il est présenté comme un ravageur majeur du maïs, du sorgho et du coton.

"Au total, 60 hectares de maïs ont été traités dans la région, en collaboration avec la Direction de la protection des végétaux (DPV), avec la mise à disposition de 60 litres de produit phytosanitaire (Sultan 480 EC)", indique la même source, appelant à renforcer la vigilance à travers des campagnes de sensibilisation et de formation.

La Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) a annoncé avoir emblavé un total de 626,5 ha en coton dans le département de Kédougou.

"Nous avons emblavé dans la commune de Bandafassi (231,5 ha), Dimboli (32,5 ha), Dindé Félo (111,5 ha), Ninéfécha (174,25 ha), Fongolimbi (6 ha) et de Tomboronkoto (70,75 ha)", a détaillé le rapport.

Pour le département de Saraya, la société a emblavé au total 3 135,25 ha pour 908 producteurs enrôlés dans les communes de Bembou, Médina Baffé, Missirah Sirimana, Sabodala et Saraya.

Selon le rapport de la DRDR, le Projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal (PINGS) vise une meilleure augmentation de la production, dans le cadre de son programme de dotation des GIE de femme en semences bio fortifiées.

Il signale également que le projet a octroyé 22 kg de semences de mais de la variété VN 10 et 1 kg de Lepinox® Plus (insecticide de biocontrôle pour la lutte contre les lépidoptères nuisibles) au GIE Bamtaaré de Nathia, dans la commune de Bandafassi.

"Le projet a également octroyé 60 kg de semences de maïs de la variété VN 10 et 1 kg de Lepinox® plus au GIE Koumafélé de Bembou dans la commune de ladite localité", souligne le texte.

La Direction régionale du développement rural a aussi annoncé que la société minière BOYA SA a octroyé, dans le département de Saraya, 1200 kg de maïs, 9000 kg de 15-15-15 et 6000kg d'urée à 60 producteurs en raison 20 kg.

"C'est 150 Kg de 15 -15 -15 et 100 kg d'urée par producteur dans six villages du département de Saraya dont Missirah Dentila, Samécouta Dentila Toubacouta, Saroudja, Madina Baffé et Guémédji", a précisé la DRDR.

Le rapport hebdomadaire note que la société minière a appuyé les producteurs des villages de Karakhéna, Gamba Gamba et Bougouda à travers des services de labour pour 90 ha (dont 30 ha par village) et des dotations en engrais et semences (maïs, arachide, sorgho, bissap et niébé), pour un total de 11 ha par village.

Le DRDR a salué l'association KEOH pour l'octroi des semences d'arachide et de riz avec des quantités respectives de 4250 kg et 200 kg aux organisations paysannes (OP) dans les communes de Tomboronkoto, Dimboli, Bandafassi et Kédougou, soit un équivalent de 14,25 ha d'arachide et 1 ha de riz.

"L'agence ANIDA [Agence nationale d'insertion et de développement agricole] a mis en place dans le département de Kédougou, 300 kg d'engrais NPK 6-20-10, 500 kg d'engrais NPK 15-15-15, 850 kg d'urée, 30 kg de semences de niébé et 30 kg de semences de maïs", lit-on dans le même document.