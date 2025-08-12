Madagascar: Kaléidoscope 2025 - Quand la publicité devient oeuvre d'art à l'ADMC-Craam

Du 11 au 15 août, l'ADMC-CRAAM s'est transformé en un lieu où créativité et communication se rencontrent à travers une exposition unique d'affiches publicitaires conçues par des étudiants en Médiation et Management Culturels.

Dès les premières minutes, l'atmosphère donnait le ton : un discours inspirant d'un représentant des étudiants de Licence 3 a ouvert officiellement le vernissage de Kaléidoscope 2025 ce lundi 11 août au sein de l'ADMC-CRAAM, à l'université d'Antananarivo. Puis, autour d'un cocktail convivial, invités et participants ont échangé avant de plonger dans un univers où la publicité se réinvente en véritable expression artistique.

Pendant cinq jours, l'ADMC-CRAAM accueille cette exposition inédite, fruit du travail commun des étudiants de Licence 3 et de Master 2 du parcours Médiation et Management Culturels de l'université d'Antananarivo, dans le cadre du module Modèle Narratif en Art de la Publicité (MNA pub). Leur mission : créer des affiches publicitaires qui ne se contentent pas de vendre, mais qui racontent une histoire et portent un message culturel fort.

Proximité

Chaque oeuvre se composait de trois affiches publicitaires disposées en longueur, accompagnées d'un argumentaire détaillé, sur des sujets variés tels que les produits de beauté, les accessoires sportifs, et même les produits de grossesse. Les concepteurs eux-mêmes, endossant le rôle de médiateurs culturels, guidaient les visiteurs dans la lecture et l'interprétation de chaque création. Cette proximité a permis au public de mieux comprendre le processus créatif et les messages véhiculés par ces visuels.

Plus qu'une simple présentation de projets académiques, Kaléidoscope 2025 a été une véritable vitrine du talent émergent, démontrant comment la publicité peut devenir un outil culturel et un support de créativité collective.