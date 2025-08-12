Madagascar: Caravane de l'agriculture - Sergio Hajarison à Ambakirano

Après avoir sillonné différentes régions, la caravane du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage continue son périple. Bien entendu, l'équipe menée par le ministre n'a pas oublié le nord puisque les 7 et 8 août derniers, elle s'est rendue à la commune rurale d'Ambakirano district d'Ambilobe.

Les formateurs ont transmis des nouvelles méthodes et techniques, notamment le Pfumvudza, la Papriz, la culture intensive de bananier, afin de « transformer ensemble le secteur agricole». En outre, plus de 2000 coquelets ont été distribués aux paysans. Par dessus tout, suite à la collaboration du ministère et la région DIANA, ainsi que les députés élus dans cette contrée, un engin a été mobilisé pour rétablir l'épi de sable détruit lors du passage du cyclone Gamane en mars 2024.

Ce barrage empêchera l'inondation et irriguera plus de 800 ha de rizières. La descente du Ministre a été honorée par les intendants de la région DIANA, entre autres, le gouverneur Taciano Rakotomanga, le préfet d'Antsiranana Hermine Tsirinary, les techniciens de la direction régionale de l'Agriculture et de l'Élevage, dirigés par le Dr Etienne Fenozandry ainsi que les autorités locales.

En somme, cette action louable et utile favorise l'acheminement vers l'autosuffisance alimentaire de la Grande-Île, leitmotiv du gouvernement. Les cultivateurs, massivement présents à l'événement, ont salué l'initiative de l'État dirigé par le président de la République Andry Rajoelina et le Premier ministre Christian Ntsay. « Nous allons produire davantage », rassure l'un d'entre eux. Le vendredi 8 août, la caravane de l'agriculture de Sergio Hajarison a mis le cap vers la SAVA.