Sénégal: Nsia Assurances du pays - Abdoulaye Socé, nouveau directeur général

Une nouvelle dynamique se dessine Nsia Assurances Sénégal avec la nomination d'Abdoulaye Socé comme nouveau Directeur général indique une note d'information de Nsia Assurances Sénégal publiée sur le réseau social Linkedin.

« De stagiaire à Directeur général : le parcours inspirant de Monsieur Abdoulaye Socé incarne notre politique de promotion interne et notre engagement pour l'excellence », lit-on dans la note.

Selon la publication, sa nomination marque une nouvelle phase dans notre évolution : une volonté affirmée de consolider notre position, renforcer la proximité avec nos assurés et bâtir un avenir encore plus sûr et prometteur pour les clients, partenaires et collaborateurs tout en portant haut les valeurs du Groupe Nsia.

« Félicitations à Monsieur Abdoulaye Socé pour cette nomination qui illustre les valeurs de loyauté et de mérite au coeur de Nsia! », ajoute la même source.

Le tout nouveau directeur général dans une publication sur le même réseau social ambitionne de réinventer l'expérience assurantielle avec agilité et transparence pour bâtir une entreprise plus solide, innovante et proche de ses assurés.