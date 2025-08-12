Maroc: Khalid Boutaïb s'engage avec le KACM

12 Août 2025
Libération (Casablanca)

L'attaquant international Khalid Boutaïb vient de s'engager avec le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM)-section football, "dans le cadre d'une démarche visant à renforcer qualitativement la ligne offensive du club emblématique de la cité ocre".

"Khalid Boutaïb (38 ans) a signé avec le KACM pour une saison sportive courant jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, avec possibilité de renouvellement dans le cadre d'un transfert libre", a indiqué à la MAP, le porte-parole du club, Youssef Dahir.

Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement de la ligne offensive, avec des joueurs expérimentés, notamment après le retour en Botola Pro D1, a-t-il expliqué.

Ce joueur marocain a évolué dans plusieurs clubs de renommée tels que Ajaccio et Strasbourg (France), Malatyaspor (Turquie) et le club de Zamalek (Egypte).

Il a aussi défendu les couleurs de l'équipe nationale marocaine dans 20 matchs, inscrivant 8 buts.

Avec l'arrivée de Khalid Boutaïb, le KACM porte à 11 le nombre de recrues durant ce mercato estival, dans le cadre d'un projet visant à ramener le club à sa place naturelle parmi les clubs d'élite.

