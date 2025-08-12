Afrique: CHAN-2024/Tarik Sektioui - L'EN a manqué d'animation offensive

12 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a indiqué, dimanche à Nairobi, que l'équipe marocaine a manqué d'animation offensive pour pouvoir revenir dans le match perdu contre le Kenya 1 à 0.

S'exprimant en conférence de presse d'après match, Sektioui a souligné que «nous avons bien entamé le match, mais la dernière touche pour marquer nous a manqué», ajoutant que «nous sommes rentrés dans la facilité parce que les joueurs ont senti avoir dominé le match».

«Nous avons fait beaucoup de déchets techniques. Nous avons essayé de revenir au score, mais le Kenya a joué en bloc bas en seconde période, ce qui nous a rendu la tâche plus difficile», a-t-il relevé, précisant que «nous avons raté l'animation dans la surface de réparation».

Il a estimé que «si nous avons une occasion pour marquer il faut la saisir, parce que le score impacte la physionomie du match», précisant que «sur le terrain, personne n'est favori, mais c'est l'animation offensive et défensive qui font la différence».

Selon lui, «l'infériorité numérique après l'expulsion du joueur kényan n'est pas toujours un avantage, mais pousse l'équipe en infériorité à se mettre en bloc bas et fermer les espaces. L'équipe en supériorité numérique doit avoir plus d'animation dans la surface de réparation adverse pour pouvoir faire la différence».

Pour Sektioui, «le Kenya a étalé une technique défensive qui a fait la différence» et «il faut désormais se tourner vers le prochain match pour faire un meilleur résultat».

Pour le sélectionneur du Kenya, Benni McCarthy «notre équipe mérite cette victoire face au Maroc qui a déroulé un très bon niveau de jeu».

«Jouer la majeure partie du match avec dix joueurs seulement était très difficile, mais nous avons très bien géré la rencontre grâce à notre organisation et notre discipline tactique qui ont fait la différence », a-t-il indiqué.

