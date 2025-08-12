Maroc: Les opportunités d'investissement à Fès-Meknès présentées aux Marocains du monde

Les opportunités d'investissement dans la région de Fès-Meknès et les dispositifs mis en place pour la facilitation des procédures administratives ont été au coeur d'une rencontre organisée, dimanche à Fès, au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE), à l'occasion de la Journée nationale des MRE.

Organisée par la wilaya de la région de Fès-Meknès, en partenariat avec le Conseil régional d'investissement à Fès-Meknès, sous le thème «Chantier de la digitalisation: renforcement des services de proximité destinés aux Marocains du monde», cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant les potentialités de la région de Fès-Meknès ainsi que les efforts déployés en matière de digitalisation des procédures administratives pour rapprocher les services fournis des membres de la diaspora marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès par intérim, Abdelghani Sabbar, a souligné que cette rencontre traduit l'attention particulière que SM le Roi Mohammed VI accorde aux membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, mettant l'accent sur la nécessité de la consolidation du soutien institutionnel à travers le renforcement de la simplification des procédures.

Conformément aux Hautes Orientations Royales et afin d'accompagner les changements que connaît le monde dans le domaine des technologies modernes, a-t-il poursuivi, le Royaume a lancé sa stratégie numérique «Maroc 2030», reposant sur la numérisation de l'administration publique comme l'un des piliers essentiels pour faciliter l'accès aux services publics, améliorer l'efficacité et la performance administratives, et renforcer la transparence dans les procédures administratives.

Le wali a également relevé l'importance de la transformation numérique dans la modernisation de l'administration et l'amélioration de l'efficacité des services publics, précisant qu'un ensemble de législations ont été adoptées, notamment en matière de protection des données personnelles.

Il a, dans ce sens, noté que la transformation numérique constitue un chantier intégré visant à instaurer une relation de confiance entre le citoyen et les administrations publiques, à travers la mise en place d'un système unifié et interconnecté, permettant d'atteindre les objectifs fixés en matière de qualité des services rendus.

De son côté, Ahmed Laraki, Marocain résidant à l'étranger, a indiqué que la rencontre a permis de présenter en détail la région de Fès-Meknès ainsi que les opportunités d'investissement offertes aux Marocains du monde, avec un accent particulier sur la facilitation des procédures.

Il a ajouté que cette rencontre a permis aux participants de s'informer des efforts colossaux déployés en matière de facilitation des démarches administratives au profit des MRE, soulignant l'importance de la banque de projets mise en place au niveau de la région pour orienter les potentiels investisseurs des Marocains du monde.

La rencontre a été l'occasion de présenter certaines plateformes électroniques mises en place par le Royaume au profit des Marocains du monde, destinées à faciliter l'accès aux services publics et à simplifier les démarches administratives. Parmi elles figure CRI INVEST, une plateforme qui permet aux investisseurs de déposer et de suivre leurs dossiers d'investissement à distance, tout en obtenant les autorisations administratives par voie électronique.

Les participants ont également découvert d'autres outils numériques innovants, tels que Rokhas.ma pour la gestion des différentes autorisations communales, watiqa.ma pour la demande et la réception à distance d'actes de naissance et autres documents d'état civil, ancfcc.gov.ma pour l'extraction de documents fonciers, notamment les certificats de propriété et les plans cadastraux, ainsi que tgr.gov.ma, la plateforme du Trésor général du Royaume, qui permet l'envoi en ligne de demandes de consultation et de requêtes.

Cette rencontre a également permis aux Marocains du monde de visiter les stands des différentes institutions présentes, offrant ainsi une occasion directe de rapprocher les services publics des citoyens. Les visiteurs ont pu obtenir des informations détaillées sur la digitalisation des procédures et démarches administratives, ainsi que sur le rôle et les missions de chaque organisme, tout en découvrant les étapes à suivre pour bénéficier des services proposés.