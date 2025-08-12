Afrique: CHAN-2024 - L'Angola surclasse la Zambie

12 Août 2025
Libération (Casablanca)

La sélection angolaise des joueurs locaux a battu son homologue zambienne par 2 buts à 1, en match de la 3è journée du groupe A du CHAN-2024, dimanche à Nairobi.

Dominic Chanda a ouvert le score pour la Zambie à la 73e minute, alors que João Chingado Manha, aligné à la 61e minute, a inscrit un doublé ( 79e et 86 e), permettant à l'Angola de renverser la vapeur.

Au terme de cette journée, le Kénya domine le groupe avec 7 points (de 3 matches), devant l'Angola (4 pts/3 matches).

La sélection marocaine, exempte de la deuxième journée, compte trois points récoltés en deux rencontres. Elle partage la troisième place avec la RD Congo (3 points/2 matches). La Zambie ferme la marche avec 0 point de deux matches.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.