Maroc: Les dépôts auprès des banques augmentent de 9,6% à fin juin

12 Août 2025
Libération (Casablanca)

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.309 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, enregistrant une hausse annuelle de 9,6%, indique Bank Al-Maghrib (BAM) dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".

Les dépôts des ménages ont progressé de 6,6% pour atteindre 946,1 MMDH, dont 213,2 MMDH détenus par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), précise la Banque centrale.

Pour leur part, les dépôts des entreprises non financières privées ont atteint 232,9 MMDH, soit une croissance annuelle de 14,5%.

Concernant les taux de rémunération, celui des dépôts à terme à 12 mois a augmenté de 26 points de base (pbs), passant de 2,7% en mai à 2,96% en juin. En revanche, celui des dépôts à 6 mois a reculé de 9 pbs, revenant de 2,36% à 2,26%.

Par ailleurs, le taux minimum de rémunération des comptes d'épargne a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.