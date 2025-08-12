Sénégal: Grand Magal de Touba - Les légumes, un luxe malgré un bon approvisionnement

Le ministre Serigne Guèye Diop a déclaré que le marché de Touba est bien approvisionné en produits de première nécessité à l'approche du Grand Magal. Cependant, les marchands de légumes ont noté une flambée des prix malgré la disponibilité des produits. Les légumes tels que les choux, les carottes et les navets blancs sont bien visibles sur les étals des marchés de Touba.

Les commerçants expliquent que les prix ont augmenté en raison de l'importation de certains produits et des coûts de transport élevés. Les légumes proviennent souvent de pays voisins comme le Mali ou le Maroc, comme l'indique Abdou Thiam, un vendeur. Il a précisé que les prix sont chers et que les clients n'ont pas le choix. Il a donné des exemples de prix : le sac de chou est vendu à 17 500 francs CFA par les grossistes et revendu à 1 000 francs CFA le kilogramme.

Les clients, comme Sokhna Astou, reconnaissent que les prix des légumes sont élevés, mais affirment qu'ils n'ont pas le choix pour préparer la restauration des pèlerins. Les vendeuses, comme Astou Fall, expliquent que la période d'hivernage est responsable de la flambée des prix en raison des inondations et des coûts de transport élevés.

Malgré les prix élevés, les marchés sont bien approvisionnés, mais les clients ne sont pas encore nombreux selon certaines vendeuses comme Astou Diop. Les commerçants font de leur mieux pour écouler leurs produits, même si parfois, ils vendent à perte.