Sénégal: Grand Magal de Touba - Les légumes, un luxe malgré un bon approvisionnement

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP ( correspondant)

Le ministre Serigne Guèye Diop a déclaré que le marché de Touba est bien approvisionné en produits de première nécessité à l'approche du Grand Magal. Cependant, les marchands de légumes ont noté une flambée des prix malgré la disponibilité des produits. Les légumes tels que les choux, les carottes et les navets blancs sont bien visibles sur les étals des marchés de Touba.

Les commerçants expliquent que les prix ont augmenté en raison de l'importation de certains produits et des coûts de transport élevés. Les légumes proviennent souvent de pays voisins comme le Mali ou le Maroc, comme l'indique Abdou Thiam, un vendeur. Il a précisé que les prix sont chers et que les clients n'ont pas le choix. Il a donné des exemples de prix : le sac de chou est vendu à 17 500 francs CFA par les grossistes et revendu à 1 000 francs CFA le kilogramme.

Les clients, comme Sokhna Astou, reconnaissent que les prix des légumes sont élevés, mais affirment qu'ils n'ont pas le choix pour préparer la restauration des pèlerins. Les vendeuses, comme Astou Fall, expliquent que la période d'hivernage est responsable de la flambée des prix en raison des inondations et des coûts de transport élevés.

Malgré les prix élevés, les marchés sont bien approvisionnés, mais les clients ne sont pas encore nombreux selon certaines vendeuses comme Astou Diop. Les commerçants font de leur mieux pour écouler leurs produits, même si parfois, ils vendent à perte.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.