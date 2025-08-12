Sénégal: Mouvement d'humeur - L'Unams se démarque de la grève des mareyeurs

Face à la presse, samedi 9 août, à Rufisque, l'Union nationale des Mareyeurs du Sénégal (Unams) s'est démarquée du mot d'ordre de grève décrété par des mareyeurs. « Accusée à tort » par d'autres organisations du secteur du mareyage sur le programme de renouvellement des camions frigorifiques, elle a tenu à rétablir la vérité des faits.

L'Union nationale des Mareyeurs du Sénégal (Unams) a rassuré les populations qu'elle n'est nullement concernée par le mot d'ordre de grève décrété par les organisations du secteur. « Nous n'allons pas observer une grève, encore moins paralyser le système. La distribution du produit se fera de manière normale », a déclaré, samedi 9 août, son président, Pape Ibrahima Diaw, lors d'une conférence de presse. L'Union a apporté des clarifications sur le programme de renouvellement des camions frigorifiques dans lequel son entité est citée ces derniers jours. Fatou Diagne, vice-présidente de l'Unams, a rejeté en bloc ces accusations.

Selon elle, aucun membre de l'association n'a bénéficié des 55 camions frigorifiques distribués par la Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (Der/Fj) en avril 2021. « À l'époque, notre ministre de tutelle voulait nous associer à ce projet, mais des groupes de mareyeurs s'y étaient opposés », a-t-elle rappelé. Le problème qui se pose, aujourd'hui, est que certains bénéficiaires de ces camions frigorifiques, la plupart des « non-mareyeurs », selon la vice-présidente de l'Unams, peinent à rembourser la Der/Fj ; ce qui a conduit à des arrestations.

« Nous disions, à l'époque, que ces camions coûtaient cher. Avec la réalité du secteur et du métier sur le terrain, aucun mareyeur ne pouvait rembourser le crédit à temps », a indiqué Mme Diagne, estimant que l'avenir leur a donné raison. Pour cette affaire, l'Unams a demandé à l'État de prendre ses responsabilités et de ne céder « à aucun chantage pour recouvrer sa créance ». « Nous demandons aux autorités de tout faire pour que ces camions soient remboursés à temps parce qu'il y a d'autres projets qui attendent le secteur », a poursuivi la vice-présidente de l'Unams.

L'autre démenti apporté toujours dans ce cadre, c'est la correspondance adressée récemment au ministre des Pêches, Dr Fatou Diouf. « Nous ne sommes pas concernés par cette lettre. Elle a été rédigée et signée par l'Association des Mareyeurs du Sénégal (Anams), le Collectif des Mareyeurs et le président délégué du Marché aux poissons de Pikine », a, de son côté, précisé le président de l'Unams, Pape Ibrahima Diaw.