Sénégal: Grand Magal de Touba - Le Waqf offre 5 camions-citernes à la ville sainte

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

La Haute Autorité du Waqf (HAW) a offert cinq camion-citerne au comité d'organisation du Grand Magal de Touba, un geste visant à assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville sainte durant le rassemblement religieux.

La cérémonie officielle de remise s'est déroulée le dimanche 10 août 2025 à la sous-préfecture de Ndam. Le don, effectué par le Directeur général de la HAW, le Dr Ahmed Lamine Athie, a été réceptionné par le sous-préfet adjoint, M. Mamadou Mansour Niang. Ces cinq camions-citernes seront chargés de puiser de l'eau des forages de Touba pour la distribuer aux foyers de la cité. La HAW a également fourni du carburant pour permettre de multiples rotations, garantissant ainsi l'accès à l'eau même pendant les périodes de forte affluence.

Ce don s'inscrit dans la tradition du waqf, un concept islamique d'aumône perpétuelle. L'acte rappelle le premier waqf hydraulique de l'histoire de l'islam, lorsque le Prophète Mohamed (PSL) a encouragé l'acquisition du puits « Rouma » pour le mettre à la disposition de la communauté. Ousmane Ibn Affan l'a ensuite racheté pour en faire un waqf pour les habitants de Médine.

La HAW est une autorité administrative indépendante rattachée au Ministère des Finances et du Budget. Ses missions incluent la promotion du concept du waqf au Sénégal, le contrôle des waqfs privés, et le développement des waqfs publics. Le waqf est défini comme l'investissement d'une aumône pour la rendre perpétuelle et bénéfique à la société.

