Sénégal: Grand Magal de Touba - 75 accidents routiers dont cinq corps sans vie

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP (correspondant)

Dans le contexte de la surveillance du grand Magal de Touba, les sapeurs-pompiers ont enregistré 75 incidents ayant entraîné le décès de cinq individus. Par conséquent, les responsables incitent à faire preuve de plus de vigilance sur les routes.

D'après une déclaration prononcée par le commandant Yatma Dieye, responsable du service des informations et des relations publiques de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le groupe mobilisé dans la ville sacrée de Touba et ses environs pour assurer la sécurité et les soins médicaux lors de la 131e édition du Grand Magal de Touba a réalisé jusqu'au lundi 11 août 2025 à 11 heures 45, un total de 120 interventions de divers types.

Sur les 120 interventions, 75 concernent des actions liées à la circulation routière, entraînant 170 victimes, dont cinq personnes décédées. Le commandant Yatma Diéye affirme que cette situation nécessite un plus grand respect des règles du code de la route. Il exhorte effectivement les piétons à faire attention aux règles lorsqu'ils traversent les routes.

En ce qui concerne les conducteurs et les utilisateurs de la route, il leur recommande, dans la mesure du possible, de s'assurer qu'ils mettent leur ceinture de sécurité, d'éviter les excès de vitesse, les surcharges, les manœuvres imprudentes et les dépassements non autorisés. Concernant les motocyclistes, le commandant Diéye souligne l'importance de porter un casque de sécurité.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.