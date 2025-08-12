Sénégal: Grand Magal de Touba - 75 accidents routiers dont cinq corps sans vie

Dans le contexte de la surveillance du grand Magal de Touba, les sapeurs-pompiers ont enregistré 75 incidents ayant entraîné le décès de cinq individus. Par conséquent, les responsables incitent à faire preuve de plus de vigilance sur les routes.

D'après une déclaration prononcée par le commandant Yatma Dieye, responsable du service des informations et des relations publiques de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le groupe mobilisé dans la ville sacrée de Touba et ses environs pour assurer la sécurité et les soins médicaux lors de la 131e édition du Grand Magal de Touba a réalisé jusqu'au lundi 11 août 2025 à 11 heures 45, un total de 120 interventions de divers types.

Sur les 120 interventions, 75 concernent des actions liées à la circulation routière, entraînant 170 victimes, dont cinq personnes décédées. Le commandant Yatma Diéye affirme que cette situation nécessite un plus grand respect des règles du code de la route. Il exhorte effectivement les piétons à faire attention aux règles lorsqu'ils traversent les routes.

En ce qui concerne les conducteurs et les utilisateurs de la route, il leur recommande, dans la mesure du possible, de s'assurer qu'ils mettent leur ceinture de sécurité, d'éviter les excès de vitesse, les surcharges, les manœuvres imprudentes et les dépassements non autorisés. Concernant les motocyclistes, le commandant Diéye souligne l'importance de porter un casque de sécurité.