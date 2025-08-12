Sénégal: Mercato - Vers un retour probable de Habib Diallo en Europe

Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant sénégalais Habib Diallo pourrait faire un choix radical pour relancer sa carrière. Il envisagerait de résilier son contrat avec Al Shabab, en Arabie saoudite, quitte à faire d'importants sacrifices financiers pour un retour en Europe.

Son départ surprise en 2023, à seulement 27 ans, avait marqué la fin d'une saison exceptionnelle avec Strasbourg, où il avait inscrit 20 buts en Ligue 1. Transféré à Al Shabab pour 18 millions d'euros, les attentes étaient élevées, mais le bilan fut mitigé. Lors de sa première saison, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à six reprises en 33 matchs.

Déçus, les dirigeants saoudiens l'ont prêté au Damac FC. Bien qu'il y ait montré de meilleures performances, cela n'a pas suffi pour que le club lève l'option d'achat. De retour à Al Shabab, Diallo ne fait plus partie des plans et souhaite mettre fin à son contrat.

À 30 ans, l'attaquant sénégalais est prêt à renoncer à une partie de son salaire pour retrouver le continent européen. Plusieurs clubs français, dont Brest, Lens, Lorient, Lille et Strasbourg, seraient déjà à l'affût. En parallèle, des équipes espagnoles surveilleraient également sa situation de près.