Sénégal: Touba - Une forte affluence des pèlerins à deux jours du magal

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP (correspondant)

À 48 heures du Grand Magal, la ville sainte de Touba est animée d'une ambiance indescriptible. Les fidèles mourides affluent de partout, utilisant tous les moyens de transport possibles pour rejoindre le centre-ville, malgré les inondations qui persistent. La route nationale menant à la grande mosquée de Touba est en pleine effervescence, avec des pèlerins qui convergent de partout vers la ville sainte.

Les pèlerins font face à des difficultés sur la route, notamment des embouteillages et des inondations. Astou Ndiaye, une habitante de Guédiawaye, a quitté sa ville à 3 heures du matin pour éviter les embouteillages, mais a rencontré des difficultés sur la route. Elle a dû marcher longtemps avec ses enfants et changer de moyen de transport plusieurs fois pour rejoindre sa destination.

Malgré les obstacles, les pèlerins sont déterminés à célébrer le Magal. Mamadou Traoré, venu de Koumpentoum, affirme que les inondations ne constituent pas un obstacle pour les mourides. Un autre pèlerin, Maguette Mboup, originaire de Mbour, va encore plus loin, affirmant qu'il serait venu même en nageant, car « Serigne Touba vaut mieux que ça ».

Les pèlerins reconnaissent que le Magal est difficile cette année, mais sont contents d'être venus pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Massamba Thiam, un habitant de Mbour, conclut que « c'est un Magal difficile, mais Dieu merci, nous sommes venus ». La foi et la détermination des pèlerins sont plus fortes que les obstacles, et ils sont prêts à faire face à toutes les difficultés pour célébrer cet événement important.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.