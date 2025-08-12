Sénégal: Compétitions africaines des clubs (tours préliminaires) - Jaraaf hérite des Camerounais de Colombe Sportive...

Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions africaines des clubs a été effectué, samedi dernier, et les équipes en lice dans ces barrages sont désormais fixées. Jaraaf et Génération Foot, les représentants du Sénégal dans ces joutes, héritent respectivement de la Colombe Sportive du Cameroun en Ligue des champions et de l'Académie Amadou Diallo de la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération.

Les équipes en lice pour accéder à la phase de groupe en Ligue africaine des Champions et en Coupe de la Confédération sont fixées. À l'issue du tirage au sort effectué samedi dernier en Tanzanie, le Jaraaf de Dakar, champion du Sénégal en titre, connaît son adversaire pour le 1er tour préliminaire, dans la plus prestigieuse compétition africaine des clubs. C'est la formation camerounaise de la Colombe Sportive du Sud. Les « Vert et blanc » vont démarrer leur aventure africaine avec cette double confrontation qui promet d'être âprement disputée. Après avoir atteint la phase de groupes de la Coupe Caf, la saison dernière, le Jaraaf va tenter de retrouver les poules pour la Ligue des champions.

La manche aller est prévue au Cameroun, le 19 ou 20 septembre et le match retour au Sénégal entre le 26 et le 28 septembre prochain. Le vainqueur de cette double confrontation héritera de l'équipe victorieuse entre Fc Fassell (Liberia) et Mc Alger (Algérie) pour le tour suivant.