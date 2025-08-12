Afrique: La CAF condamne les failles de sécurité au stade de Kasarani

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») a adressé un courrier au Comité d'Organisation Local (« LOC ») au Kenya, en charge du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, afin de soulever d'importantes préoccupations concernant les failles dans les mesures de sécurité au stade de Kasarani lors des matchs de l'équipe nationale du Kenya.

La CAF condamne fermement la persistance de ces défaillances en matière de sécurité, y compris celles survenues le dimanche 10 août 2025 lors du match Kenya vs Maroc dans le cadre du CHAN.

La CAF a saisi les instances compétentes pour qu'une enquête soit menée et que les mesures appropriées soient prises.

Elle est également en discussion avec le Comité d'Organisation Local au Kenya ainsi qu'avec le gouvernement kényan, afin d'assurer le respect des règlements de la CAF, notamment ceux relatifs à la sécurité.