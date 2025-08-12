Togo: Expo Osaka 2025 - Le pays à l'honneur pendant trois jours

11 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo se prépare à un moment important lors de l'Exposition universelle d'Osaka, au Japon, où il sera mis à l'honneur pendant trois journées consécutives :

19 août : journée économique

20 août : journée culturelle

21 août : journée nationale

La journée économique permettra de présenter aux investisseurs et visiteurs internationaux les atouts du climat des affaires togolais, reconnu comme l'un des plus attractifs d'Afrique de l'Ouest.

Les secteurs prioritaires mis en avant incluront les infrastructures et projets logistiques, les technologies de l'information et de la communication, l'agriculture et l'agro-industrie, les énergies, avec un accent sur le mix énergétique et le renouvelable

La journée culturelle, le 20 août, mettra en avant la richesse du patrimoine artistique et musical togolais, avec des spectacles, expositions et dégustations culinaires. La journée nationale, le 21 août, constituera le point culminant, avec la présence de délégations officielles, de partenaires économiques et d'acteurs culturels.

L'Expo 2025, organisée sur l'île artificielle de Yumeshima à Osaka sous le slogan « Designing Future Society for Our Lives », se déroule du 13 avril au 13 octobre 2025. L'événement est prévu pour accueillir près de 28 millions de visiteurs en provenance de plus de 160 pays.

