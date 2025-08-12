Afrique: CHAN 2024 - L'Ouganda bat le Niger et tient sa deuxième victoire

L'Ouganda tient sa deuxième victoire au CHAN 2024, après avoir battu 2-0 le Niger ce lundi soir, au Stade national Mandela.

L'Ouganda enchaîne une deuxième victoire au CHAN. Les Cranes ont mené le Mena après un but marqué en première période.

Le milieu de 25 ans, Okello, a ouvert le score à la 25e minute. Le joueur ougandais du Vipers FC s'est instantanément rattrapé sur un penalty qu'il a manqué.

À 1-0, l'Ouganda était devant le Niger, jusqu'à la pause. À la reprise, Okello a de nouveau été décisif, lorsqu'il a délivré une passe décisive pour le but du break.

Il a trouvé le jeune milieu Joel Sserunjogi de Kampala Capital City Authority FC pour son but à la 56e. Cela n'a été que les deux buts du match, l'Ouganda arrachant une victoire 2-0 contre le Niger.