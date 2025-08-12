Afrique: CHAN 2024 - L'Ouganda bat le Niger et tient sa deuxième victoire

11 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Africa top sport

L'Ouganda tient sa deuxième victoire au CHAN 2024, après avoir battu 2-0 le Niger ce lundi soir, au Stade national Mandela.

L'Ouganda enchaîne une deuxième victoire au CHAN. Les Cranes ont mené le Mena après un but marqué en première période.

Le milieu de 25 ans, Okello, a ouvert le score à la 25e minute. Le joueur ougandais du Vipers FC s'est instantanément rattrapé sur un penalty qu'il a manqué.

À 1-0, l'Ouganda était devant le Niger, jusqu'à la pause. À la reprise, Okello a de nouveau été décisif, lorsqu'il a délivré une passe décisive pour le but du break.

Il a trouvé le jeune milieu Joel Sserunjogi de Kampala Capital City Authority FC pour son but à la 56e. Cela n'a été que les deux buts du match, l'Ouganda arrachant une victoire 2-0 contre le Niger.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.