Afrique: « Partenariat bilatéral d'exception » entre le Maroc et le Sénégal - Abdoulaye Fall et Fouzi Lekjaa s'engagent

Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football n'entend pas perdre du temps. Aussitôt élu, Abdoulaye Fall a effectué un déplacement au Maroc pour y rencontrer Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, non moins, 1er vice-président de la CAF et membre du Conseil de la Fifa. Les deux hommes se sont engagés à nouer un « partenariat bilatéral d'exception » entre les deux pays.

Fraichement élu président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) le 2 août dernier, Abdoulaye Fall s'est rendu au Maroc. Selon un communiqué de la coalition AF2025, c'est suite à une invitation du président de la Fédération marocaine de football (FRMF) Fouzi Lekjaa, « désireux de renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations ».

« Dès le début des échanges, M. Lekjaa a chaleureusement félicité M. Fall pour son élection à la tête de la FSF, lui souhaitant un plein succès. Il a rappelé les liens historiques, fraternels et culturels profonds qui unissent le Maroc et le Sénégal, soulignant que cette relation exemplaire se manifeste dans de nombreux domaines, y compris le sport », lit-on dans le communiqué. Dans ce cadre, M. Lekjaa a proposé la « mise en place d'un partenariat bilatéral d'exception ». « Il a souligné que cette coopération unique en son genre devrait permettre l'échange d'expertise, la formation des cadres techniques, administratifs et médicaux, ainsi que le partage d'expériences réussies en matière de formation académique et d'infrastructures sportives. Il a également insisté sur la nécessité d'établir une feuille de route concrète pour exploiter au mieux les atouts des deux fédérations », poursuit la note.

De son côté, le Président Abdoulaye Fall a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Selon le communiqué, « il a tenu à saluer le leadership de M. Lekjaa et a félicité le Maroc pour son modèle de développement footballistique, reconnu tant au niveau continental que mondial. Il a réaffirmé son désir de travailler ensemble pour concrétiser ce partenariat renforcé ». La même source précise également qu'à l'issue de la rencontre, les deux présidents ont convenu de la création d'une commission mixte qui aura pour mission d'élaborer une feuille de route précise afin d'assurer la mise en œuvre rapide et efficace de ce projet. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations entre les deux fédérations, promettant des perspectives fructueuses pour l'avenir du football marocain et sénégalais ».

Dans le cadre de la visite du président du FSF, la délégation sénégalaise a effectué un déplacement à Tanger pour visiter l'hôtel Fairmont, qui accueillera les Lions à la prochaine CAN, le grand stade de Tanger et le terrain d'entraînement réservé à l'équipe nationale du Sénégal.