Burkina Faso: En fin de mission, l'Ambassadeur égyptien fait le point de la coopération au Président du Faso

11 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé une audience ce lundi 11 août 2025, à l'Ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Burkina Faso, Sherif Abdel Kader Abdel Latif NADA, en fin de mission.

« J'ai eu le privilège aujourd'hui d'être reçu par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso à l'occasion de ma fin de mission au Burkina Faso. C'était une occasion pour moi de faire le point de la coopération à Son Excellence Monsieur le Président et recevoir ses orientations », indique le diplomate égyptien à l'issue de l'audience.

Selon l'Ambassadeur égyptien, cette audience lui a permis d'exprimer au Chef de l'État, toute sa reconnaissance et celle de son pays, pour les résultats obtenus dans différents domaines de la coopération entre l'Égypte et le Burkina Faso.

« Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et l'Égypte sont exemplaires, excellentes et fortes. Une coopération historique. Dans cette coopération, nous notons un soutien mutuel entre les deux parties au niveau des instances internationales », réitère l'Ambassadeur Sherif Abdel Kader Abdel Latif NADA.

Le diplomate dit tirer un bilan très satisfaisant de son séjour de deux ans au Burkina Faso.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.