Madagascar: Toamasina - Quatre bandits notoires abattus lors d'une opération policière

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Quatre dangereux malfaiteurs ont été neutralisés par les forces de l'ordre, dimanche soir, alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer une attaque dans le fokontany de Mangarano II, à Toamasina. Les faits se sont produits au cours d'une patrouille de routine menée par l'Unité d'Intervention Rapide (UIR) dans cette zone et ses alentours. En mission de sécurisation, les policiers ont surpris un groupe de bandits armés. Lorsqu'ils ont tenté de procéder à un contrôle, ces derniers ont ouvert le feu, déclenchant un échange de tirs.

Face à la menace, les forces de l'ordre ont riposté, abattant sur-le-champ quatre individus. Aucun policier n'a été blessé lors de l'intervention. Les policiers ont alors utilisé leurs armes et ont abattu quatre individus, tandis que deux autres ont réussi à prendre la fuite. Trois grandes machettes ont été retrouvées en leur possession.

Selon les informations recueillies, ces hommes étaient bien connus des services de sécurité pour leurs nombreux actes criminels. Ils figuraient depuis longtemps sur la liste des personnes activement recherchées et étaient réputés pour semer la terreur non seulement à Mangarano II, mais également dans plusieurs quartiers voisins de Toamasina. Les autorités locales ont salué l'efficacité de l'opération, soulignant que cette neutralisation devrait contribuer à ramener un climat de sécurité dans la région.

