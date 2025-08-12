L'opération spéciale « casiers vides » de la Cour d'appel de Ouagadougou a été lancée, lundi 11 août 2025.

Les opérations « casiers vides » pour « évacuer » les dossiers judiciaires dormants se poursuivent au niveau des juridictions. Cette opération est une réforme majeure qui s'inscrit dans l'optique de faire en sorte qu'il y'ait un système de justice axé sur la satisfaction réelle des besoins des populations.

C'est dans ce cadre que le directeur de la justice pénale et du sceau, Dieudonné Bonkoungou, a lancé l'opération spéciale « casiers vides » de la Cour d'appel de Ouagadougou, lundi 11 août 2025. Elle va permettre de juger 1 280 dossiers pendants. Pour l'occasion, M. Bonkoungou a traduit ses remerciements au ministre de la Justice et des Droits Humains chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, qui selon lui, attache du prix à cette opération.

« Nous avons constaté que les populations veulent une justice qui traite rapidement les dossiers. Après avoir fait le constat de l'existence d'un certain nombre de dossiers, en attente de jugements dans les juridictions, le ministre de la Justice a eu l'ingénieuse idée d'initier cette opération spéciale.

Cela pour débarrasser les tiroirs des vieux dossiers qui gênent le fonctionnement quotidien de l'institution », a-t-il expliqué. Il a poursuivi en précisant que l'opération a débuté en février 2025 dans les Tribunaux de grande instance (TGI) du Burkina et a permis de traiter environ 8 185 dossiers. A l'entendre, l'objectif principal est de débarrasser les tiroirs de la Cour d'appel du Ouagadougou, des vieux dossiers qui sont en attente et des nouveaux dossiers qui sont en attente de jugement.

« Au cours de la période, l'une des innovations est que les juges vont statuer à juge unique. Alors qu'avant les juges siégeaient à trois. La stratégie a été d'adopter une loi qui permet le siège à juge unique », a-t-il fait savoir. De son avis, la stratégie actuelle permet plusieurs jugements simultanés. Ainsi, il y aura trois audiences par jour au niveau de Ouagadougou, notamment deux au siège de la Cour d'appel et une autre au TGI Ouaga 2. En plus, selon le directeur de la justice pénale, l'opération se déroulera jusqu'au 22 novembre 2025.

Et pendant cette période, environ 64 audiences sont planifiées pour être jugées dans les juridictions qui relèvent du ressort de la cour d'appel de Ouagadougou. Le procureur général près de la Cour d'appel de Ouagadougou, Désiré Pengwendé Sawadogo, a rappelé que la Cour à l'instar des juridictions du fond organise aujourd'hui l'opération « casiers vides » en appel.

Il a ajouté qu'il est une occasion pour sa structure de sortir le maximum de dossiers en tenant compte de la nouvelle législation qui permet à la Cour de siéger à juge unique. A l'en croire, 11 localités sont concernées sur les 13 juridictions du TGI du ressort de la Cour d'appel à l'exception de Dori, où il n'a pas de dossiers. « La Cour va se déployer dans toutes ces localités et à Ouagadougou. On est formé pour cela. La hiérarchie, le ministère nous encouragent et tous les collègues sont engagés pour atteindre cet objectif », a-t-il laissé entendre.