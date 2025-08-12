Afrique: Suivi-évaluation des programmes et projets de développement - 25 cadres se forment

11 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Emmanuel BICABA Jemima LANKOANDE (Stagiaire)

Le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) organise un séminaire de formation, les 11 et 12 août 2025, à Ouagadougou sur le thème : « Gouvernance publique : suivi-évaluation des programmes et projets de développement ».

Le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) veut contribuer au renforcement des capacités des cadres des ministères, des institutions financières, des organisations au Burkina Faso. A cet effet, il organise en collaboration avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), un séminaire de formation sur le thème : « Gouvernance publique : suivi-évaluation des programmes et projets de développement ».

Ils sont une vingtaine de responsables de projets et programmes à bénéficier de cette session de formation avec plusieurs modules notamment sur les fondamentaux de la gestion axée sur les résultats, le cadre logique, la planification axée sur les résultats, les outils et instruments de la GAR et le suivi - évaluation. Le séminaire se tient, les 11 et 12 août 2025, à Ouagadougou.

Le conseiller principal du directeur général du FAGACE, Amidou Amadou, a confié que l'objectif de la formation est d'apporter la contribution du FAGAS dans le renforcement des capacités des cadres, des départements ministériels, des institutions financières et des organisations au Burkina. Il a, par ailleurs, expliqué que pour tout programme et projet de développement élaborés, il est important d'effectuer un suivi pour faire le point, afin de pouvoir solliciter l'appui des institutions qui financent ces projets et programmes.

Une formation pour plus d'efficacité

« Cette formation permettra aux participants de creuser davantage les notions de gouvernance publique, de projets et de programmes de développement et aussi être outillés pour faire le suivi des projets et des programmes au niveau du gouvernement », a souligné M. Amidou Amadou. Selon Hygin Kakai professeur de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, le suivi-évaluation d'un projet ou d'un programme permet d'apprécier la progression des activités en cours de réalisation et pouvoir juger de leurs effets et de leurs impacts sur le court, moyen et long terme.

Il permet également, de son avis à tirer des enseignements et d'améliorer à la fois la stratégie et l'exécution des projets et programmes. Pour lui, cette formation expose les meilleures pratiques pour concevoir et mettre en oeuvre un système de suivi-évaluation qui permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées en temps opportun.

 

