Burkina Faso: Coopération - L'ambassadeur des Pays-Bas en fin de mission fait ses adieux au chef de l'Etat

11 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, chef de l'Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, ce lundi 11 août 2025, l'ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso, Son Excellence Madame Esther Loeffen, en fin de mission. Les échanges ont porté sur le bilan des relations bilatérales entre les deux pays.

« Nous avons discuté de ce qu'on a réalisé ensemble dans les domaines de l'eau, l'agriculture, la santé et l'énergie et surtout avec un focus sur la jeunesse du Burkina Faso », déclare la diplomate néerlandaise, satisfaite de son bilan de quatre ans passés au pays des Hommes intègres. Les quatre centrales d'énergie solaire financées par les Pays-Bas et l'appui à des centres de santé dans des villages du Burkina Faso sont des exemples palpables, selon elle.

« Nous sommes en train de soutenir aussi la construction de deux hôpitaux de districts et nous attendons toujours la construction de l'hôpital universitaire à Fada. Ce sont des interventions structurantes et nous avons aussi une approche de développement endogène, c'est-à-dire assister les ménages et les communautés rurales pour leur développement », soutient Son Excellence madame Loeffen.

