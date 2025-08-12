Madagascar: Nanah, la voix d'or du jazz malgache - Célébration de ses 60 ans de scène au pays bientôt

Léa Randriamifidy est plus connue sous le nom de Nanah, une grande dame de la chanson malgache, en particulier du jazz, avec sa voix d'or et son groove particulier. Elle fête ses 60 ans de scène cette année.

A Madagascar, elle s'est fait remarquer au travers du groupe « Ny Nanahary » et de l'ensemble de Freddy Ranarison.

Mais Nanah quitte le pays pour poursuivre ses études en Allemagne, en 1969, puis en France, quelques années plus tard. Elle participe activement au rayonnement de la culture malgache en Europe, en montant souvent sur scène et en y créant divers spectacles.

Le 4 juillet dernier, elle a donné un concert à l'Espace socioculturel Saad Abssi à Gennevilliers, en France, pour célébrer le 60ème anniversaire de sa vie artistique. Elle a ainsi pu célébrer ce soixantenaire de vie artistique dans une ambiance mêlant gospel, soul, funk, jazz et chants traditionnels malgaches, avec de nombreux artistes, professionnels et amateurs.

Parmi les artistes invités figuraient notamment le pianiste et bassiste Mamy Rakotofiringa. Ce concert a été spécialement organisé par l'association AGIR Gennevilliers pour Léa Randria, qui est adhérente depuis 2017. L'association vise justement à promouvoir le savoir-faire de ses adhérents.

« Une soirée qui a été remplie de bons souvenirs surtout pour les adhérents du 3ème âge mais également des retrouvailles avec des musiciens dont certains sont venus de loin, spécifiquement pour y participer », se souvient-elle. Elle a ouvert le bal par un des morceaux qui l'a rendu célèbre à Madagascar, « Mamindrà fo amiko », accompagnée de la chorale anglicane malgache à Paris.

Elle enchaîne ensuite avec « Embona », une chanson qu'elle compose dans sa chambre d'étudiante en Allemagne alors qu'elle avait le mal du pays. Elle a ainsi pu emmener l'assistance dans un voyage musical d'une heure et demie, pour faire revivre ces 60 années de façon magique.

Le guitariste malgache Van Frais Ravoajanahary qui était dans le public, a rejoint Nanah à la finale du concert, enflammant la scène, devant un public conquis, qui en redemandait.

Van Frais Ravoajanahary fera également partie du quatuor de musiciens qui accompagnera bientôt Nanah au festival de la Musique du Monde, au Tapis Rouge à Colombes. Cette prochaine prestation en région Parisienne est prévue pour le dimanche 17 août prochain. Elle y interprétera une dizaine de titres. Mais les concerts ne s'arrêteront pas là pour elle. Elle prévoit notamment de venir à Madagascar pour cette célébration. Les dates ne sont cependant pas encore dévoilées.