Le quatrième Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (ACTIF 2025) s'est conclu sur un bilan jugé historique. Plus de 300 millions de dollars américains de contrats et d'engagements en faveur de l'intégration, de la mobilité et de l'investissement.

Coorganisé par Afreximbank et le gouvernement de la Grenade, l'événement a réuni plus de 2 100 délégués venus de 80 pays, dont 11 chefs d'État et de gouvernement, autour d'un objectif commun, celui de bâtir des chaînes de valeur transrégionales solides et durables. Huit accords majeurs ont été annoncés, couvrant des secteurs clés tels que les infrastructures, le tourisme, la transformation numérique et le financement du commerce.

Parmi eux, un financement de 100 millions USD pour des travaux routiers aux Bahamas, une facilité climatique de 50 millions USD pour la réhabilitation d'écoles à Saint-Kitts-et-Nevis, ou encore un prêt de 61,25 millions USD pour un hôtel à la Barbade. Des initiatives dans le portuaire, la finance et la transformation numérique viennent compléter ce portefeuille d'engagements.

Libre-échange

Au-delà des transactions, le forum a été marqué par des annonces politiques fortes. Le Premier ministre de la Grenade, Dickon Mitchell, a appelé à l'abolition des visas entre les deux régions, à la libre circulation des personnes et à l'institutionnalisation des partenariats. Dr George Elombi, vice-président exécutif d'Afreximbank, a souligné l'importance d'intégrer les systèmes de paiement et de valoriser les Caraïbes comme «opportunité unique ».

Le communiqué final acte l'engagement des deux régions vers un accord de libre-échange, le renforcement des liaisons aériennes et maritimes, ainsi que la coopération dans le numérique, le sport et l'économie créative.

Par ailleurs, l'événement a aussi été l'occasion de saluer la contribution du président sortant d'Afreximbank, Benedict Oramah, lors d'une cérémonie symbolique de plantation d'arbres, scellant ainsi l'héritage d'un partenariat Afrique-Caraïbes en pleine expansion.