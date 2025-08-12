Madagascar: CIFIPRO - Contribution à la lutte contre le chômage

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Une première dans la ville du Pain de sucre, un centre d'information, de formation et d'insertion professionnelle est chargé de former les jeunes dans le but de les qualifier dans divers secteurs, notamment le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, la gestion, le business, l'entrepreneuriat, l'informatique digital.

C'est le résultat d'une coopération avec l'Association Restaurateur de Vendée. Lors d'une conférence de presse au restaurant Mbarakaly, le lundi 11 août à 10h, Jean Jimmy Andronique, directeur de CIFIPRO a informé la population d'Antsiranana, en l'occurrence les jeunes, que des entretiens étaient prévus dès le début de la semaine.

« L'objectif est d'informer, de former et d'initier les intéressés. Les sélectionnés bénéficieront d'un enseignement théorique et pratique, Cela débutera le lundi 18 août prochain et sera clôturé au mois de mai 2026. Ensuite, les apprentis iront en Vendée en France pour y travailler pendant 5 mois. Je tiens à signaler que CIFIPRO n'est pas une agence de placement de personnel. Son rôle est de former des professionnels expérimentés », a certifié le responsable.

Par ailleurs, les candidats doivent répondre à des critères précis, comme la maîtrise du français et d'autres langues étrangères. Par ailleurs, le choix des membres de l'Association des restaurateurs de Vendée, s'est porté sur Madagascar, car d'une part, c'est un pays francophone et d'autre part, les Malgaches se sont montrés collaboratifs suite à la convention de partenariat, signée il y a 6 mois.

