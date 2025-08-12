Madagascar: Adéquation formation-emploi - Un partenariat stratégique noué entre l'Université d'Antananarivo et la CCIA

L'Université d'Antananarivo et la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo unissent leurs forces pour rapprocher la formation universitaire des réalités économiques et ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants et entrepreneurs.

Rapprocher formation et marché du travail. Tel est l'objectif de la collaboration conclue entre l'Université d'Antananarivo et la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA). Vendredi dernier, ces deux parties ont signé un accord de coopération visant à renforcer les liens entre le monde académique et les besoins du marché. Ce partenariat stratégique ambitionne de créer une passerelle plus solide entre la formation universitaire et les exigences réelles des secteurs économiques.

Il prévoit de promouvoir des compétences adaptées aux évolutions du marché, d'encourager l'innovation et de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. L'accord ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, en stimulant les échanges entre la recherche, l'enseignement et le tissu économique local.

Projets en vue

Pour les deux institutions, cette initiative marque une étape importante dans la concrétisation de la vision commune selon laquelle « enseignement, emploi et économie doivent avancer de concert ».

Des projets conjoints, des programmes de formation ciblés et des événements de mise en relation sont attendus dans les prochains mois. En unissant leurs forces, l'Université d'Antananarivo et la CCIA entendent non seulement répondre aux besoins actuels des entreprises, mais aussi anticiper les compétences de demain, afin de soutenir un développement économique inclusif et durable.

Ce partenariat se veut ainsi être un modèle de synergie entre savoir académique et dynamisme entrepreneurial. Bref, en misant sur une meilleure adéquation entre formation et emploi, l'Université d'Antananarivo et la CCIA entendent contribuer directement au développement socio-économique du pays, en formant des compétences capables de répondre aux enjeux et aux opportunités du marché national et régional.