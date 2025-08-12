Madagascar: Adéquation formation-emploi - Un partenariat stratégique noué entre l'Université d'Antananarivo et la CCIA

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

L'Université d'Antananarivo et la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo unissent leurs forces pour rapprocher la formation universitaire des réalités économiques et ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants et entrepreneurs.

Rapprocher formation et marché du travail. Tel est l'objectif de la collaboration conclue entre l'Université d'Antananarivo et la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA). Vendredi dernier, ces deux parties ont signé un accord de coopération visant à renforcer les liens entre le monde académique et les besoins du marché. Ce partenariat stratégique ambitionne de créer une passerelle plus solide entre la formation universitaire et les exigences réelles des secteurs économiques.

Il prévoit de promouvoir des compétences adaptées aux évolutions du marché, d'encourager l'innovation et de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. L'accord ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, en stimulant les échanges entre la recherche, l'enseignement et le tissu économique local.

Projets en vue

Pour les deux institutions, cette initiative marque une étape importante dans la concrétisation de la vision commune selon laquelle « enseignement, emploi et économie doivent avancer de concert ».

Des projets conjoints, des programmes de formation ciblés et des événements de mise en relation sont attendus dans les prochains mois. En unissant leurs forces, l'Université d'Antananarivo et la CCIA entendent non seulement répondre aux besoins actuels des entreprises, mais aussi anticiper les compétences de demain, afin de soutenir un développement économique inclusif et durable.

Ce partenariat se veut ainsi être un modèle de synergie entre savoir académique et dynamisme entrepreneurial. Bref, en misant sur une meilleure adéquation entre formation et emploi, l'Université d'Antananarivo et la CCIA entendent contribuer directement au développement socio-économique du pays, en formant des compétences capables de répondre aux enjeux et aux opportunités du marché national et régional.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.