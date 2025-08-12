Madagascar: Marathon de la Corniche - Mamie et Marie sur le podium à la Réunion

12 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Deux athlètes malgaches ont marqué les esprits en décrochant la deuxième place dans leurs catégories respectives, dimanche lors du marathon international de la Corniche à La Réunion. Chez les hommes, Mamie Andrianirina Rivosoa a terminé deuxième du classement général avec un temps de 2h26mn54sec. Le numéro Un dans l'Océan Indien Madagascar de trail participait pour la première fois à un marathon sur l'île.

Il a couru aux côtés du Français Guillaume Ruel sur les 27 premiers kilomètres, avant que ce dernier ne creuse l'écart. Mamie termine également premier dans la catégorie Masters 1 hommes. Du côté féminin, Marie Pierre Rolande Sendrafefiniaina a également décroché la médaille d'argent avec un chrono de 2h57mn27sec'.

Arrivée tardivement à La Réunion en raison d'un retard de visa, elle a su faire preuve de ténacité face à la championne de France Anaïs Quemener, victorieuse en 2h51mn35sec. Jean Louis Prianon, directeur de course, a salué la performance des athlètes malgaches et souligné l'importance de la coopération sportive régionale. « Au nom de la ligue, je leur adresse toutes mes félicitations », a-t-il déclaré.

