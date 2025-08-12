Madagascar: Marathon de la Corniche - Mamie et Marie sur le podium à la Réunion

Deux athlètes malgaches ont marqué les esprits en décrochant la deuxième place dans leurs catégories respectives, dimanche lors du marathon international de la Corniche à La Réunion. Chez les hommes, Mamie Andrianirina Rivosoa a terminé deuxième du classement général avec un temps de 2h26mn54sec. Le numéro Un dans l'Océan Indien Madagascar de trail participait pour la première fois à un marathon sur l'île.

Il a couru aux côtés du Français Guillaume Ruel sur les 27 premiers kilomètres, avant que ce dernier ne creuse l'écart. Mamie termine également premier dans la catégorie Masters 1 hommes. Du côté féminin, Marie Pierre Rolande Sendrafefiniaina a également décroché la médaille d'argent avec un chrono de 2h57mn27sec'.

Arrivée tardivement à La Réunion en raison d'un retard de visa, elle a su faire preuve de ténacité face à la championne de France Anaïs Quemener, victorieuse en 2h51mn35sec. Jean Louis Prianon, directeur de course, a salué la performance des athlètes malgaches et souligné l'importance de la coopération sportive régionale. « Au nom de la ligue, je leur adresse toutes mes félicitations », a-t-il déclaré.