Madagascar: Jeu d'Échecs - Le Comité Ad'hoc Analamanga recalé par le ministère

La présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) lors de l'Assemblée Générale extraordinaire organisée samedi par la Ligue Analamanga de jeu d'échecs confirme le soutien officiel au comité exécutif actuellement dirigé par le président Jean Mickael Randrianarisolo.

Le ministère a appuyé la démarche de la ligue concernant la révision de ses statuts, une initiative que la Fédération peine à accepter.

La création d'un comité ad'hoc, dans ce contexte, n'a fait qu'aggraver la situation. Ce comité, déjà rejeté par le ministère (contrairement à ce qui a été avancé dans le journal hier), est accusé par la ligue d'usurpation de fonction. Cette dernière a d'ores et déjà porté l'affaire devant le tribunal.